Frotarse aceite de romero en las sienes: por qué hacerlo y cuáles son los beneficios

El uso de plantas medicinales ha dejado de ser un secreto de abuelas para convertirse en una tendencia de bienestar respaldada por la ciencia y la tradición. Entre todas las opciones, el aceite de romero destaca como un elixir multifuncional.
Pero, ¿por qué existe la costumbre específica de frotarlo en las sienes? En esta nota, exploramos sus beneficios y los rituales que puedes integrar en tu rutina a través de este aceite.
Beneficios de aplicar el aceite de romero en las sienes
El romero (Salvia rosmarinus) ha sido venerado desde la antigua Grecia como la "planta del recuerdo". Los estudiantes griegos solían entrelazar ramas de esta hierba en su cabello para mejorar su rendimiento en los exámenes.
Hoy, esa sabiduría ancestral se concentra en el aceite esencial, una forma destilada que potencia sus propiedades químicas y vibracionales. Sucede que frotar este aceite en las sienes no es un acto azaroso; es una zona donde la piel es delgada y los vasos sanguíneos están cerca de la superficie, facilitando la absorción y la estimulación sensorial.
En concreto, los beneficios al hacer esto son los que se muestran a continuación:
- Estimulación de la memoria y el enfoque: el compuesto 1,8-cineol presente en el romero ayuda a mejorar la concentración y la retención de información.
- Alivio del estrés y cefaleas: sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias pueden reducir la tensión acumulada, ideal para quienes pasan horas frente a una pantalla.
- Claridad mental: actúa como un tónico para el sistema nervioso, ayudando a disipar la "niebla mental" en momentos de saturación.
El aceite esencial de romero es extremadamente concentrado. Nunca lo apliques puro directamente sobre la piel; mézclalo siempre con un aceite base para evitar irritaciones.
Otros rituales de reconexión
Ritual de Enfoque: antes de comenzar un proyecto importante, mezcla dos gotas de aceite de romero con un aceite conductor (como almendras). Masajea tus sienes en círculos en el sentido de las agujas del reloj mientras visualizas tus metas cumplidas.
Limpieza de mediodía: si sientes que el ambiente en tu oficina está "pesado", aplica una gota diluida en tus muñecas y sienes para crear un escudo protector energético.