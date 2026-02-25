Frotarse aceite de romero en las sienes: por qué hacerlo y cuáles son los beneficios

Hoy, esa sabiduría ancestral se concentra en el aceite esencial, una forma destilada que potencia sus propiedades químicas y vibracionales. Sucede que frotar este aceite en las sienes no es un acto azaroso; es una zona donde la piel es delgada y los vasos sanguíneos están cerca de la superficie, facilitando la absorción y la estimulación sensorial.

En concreto, los beneficios al hacer esto son los que se muestran a continuación:

Estimulación de la memoria y el enfoque: el compuesto 1,8-cineol presente en el romero ayuda a mejorar la concentración y la retención de información.

el compuesto 1,8-cineol presente en el romero ayuda a mejorar la concentración y la retención de información. Alivio del estrés y cefaleas: sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias pueden reducir la tensión acumulada, ideal para quienes pasan horas frente a una pantalla.

sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias pueden reducir la tensión acumulada, ideal para quienes pasan horas frente a una pantalla. Claridad mental: actúa como un tónico para el sistema nervioso, ayudando a disipar la "niebla mental" en momentos de saturación.

memoria y concentracion.jpg Este ritual puede ayudarte a mejorar la concentración.

El aceite esencial de romero es extremadamente concentrado. Nunca lo apliques puro directamente sobre la piel; mézclalo siempre con un aceite base para evitar irritaciones.

Otros rituales de reconexión