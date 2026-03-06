Cornejo y los intendentes agasajaron a las reinas en el Desayuno Real de la Vendimia 2026

La política presente en el Desayuno Real 2026

El Desayuno Real sirvió para reunir a funcionarios del Gobierno provincial como el gobernador Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado, además de legisladores provinciales como Martín Kerchner y Andrés Lombardi, con representantes de La Libertad Avanza. Por la bodega Lamadrid pasaron legisladores nacionales como el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y las diputadas Virginia Gallardo y Karen Reichardt.

vendimia 2026 desayuno real cornejo El Presidente Provisional del Senado de la Nación, Bartolomé Abdala, junto al gobernador Alfredo Cornejo en el Desayuno Real de la Vendimia 2026. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

También estuvieron los legisladores mendocinos Luis Petri, Lisandro Nieri (diputados) y Mariana Juri (senadora); y el ex diputado nacional Julio Cobos.

Como en cada año, además del homenaje a las reinas, el objetivo del evento fue fortalecer vínculos entre referentes del sector público y privado.

De hecho, durante el Desayuno Real se reconoció el trabajo de emprendedores de la Economía Social, que han participado en la preparación de todos los elementos utilizados en el evento: tazas, bandejas y delantales.

vendimia 2026 desayuno real Intendentes agasajaron a sus reinas en la Vendimia 2026. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El gobernador Alfredo Cornejo, después de servir a la reina Alejandrina Funes, partió rumbo a Casa de Gobierno, para reunirse con otro de los invitados a la Vendimia 2026: el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.

