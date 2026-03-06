Intendentes y el gobernador Alfredo Cornejo agasajaron a sus reinas de la Vendimia 2026 en el tradicional Desayuno Real que se desarrolla en Bodega Lamadrid Estate Wines, en Luján de Cuyo.
Cornejo y los intendentes agasajaron a las reinas en el Desayuno Real de la Vendimia 2026
El tradicional desayuno se desarrolló en la Bodega Lamadrid, de Luján de Cuyo. Forma parte de los actos de la Vendimia 2026
En una mañana marcada por las dudas acerca de la concreción del Acto Central previsto para este sábado, debido a las inclemencias del tiempo, se hizo visible el gesto de servicio de los mandatarios hacia sus reinas.
Por distintos motivos, no todos los intendentes pudieron estar presentes. En su reemplazo, sirvieron a las candidatas a reina nacional de la Vendimia 2026 representantes de sus comunas o de Turismo.
La política presente en el Desayuno Real 2026
El Desayuno Real sirvió para reunir a funcionarios del Gobierno provincial como el gobernador Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado, además de legisladores provinciales como Martín Kerchner y Andrés Lombardi, con representantes de La Libertad Avanza. Por la bodega Lamadrid pasaron legisladores nacionales como el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y las diputadas Virginia Gallardo y Karen Reichardt.
También estuvieron los legisladores mendocinos Luis Petri, Lisandro Nieri (diputados) y Mariana Juri (senadora); y el ex diputado nacional Julio Cobos.
Como en cada año, además del homenaje a las reinas, el objetivo del evento fue fortalecer vínculos entre referentes del sector público y privado.
De hecho, durante el Desayuno Real se reconoció el trabajo de emprendedores de la Economía Social, que han participado en la preparación de todos los elementos utilizados en el evento: tazas, bandejas y delantales.
El gobernador Alfredo Cornejo, después de servir a la reina Alejandrina Funes, partió rumbo a Casa de Gobierno, para reunirse con otro de los invitados a la Vendimia 2026: el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri.
Nota en proceso...