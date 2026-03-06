Confirmaron la presencia de la vicepresidente Villarruel en al menos dos actos de Vendimia

"Nosotros la invitamos formalmente como hicimos con el presidente y con todo el Gobierno, pero es ella quien no confirma si viene o no", se había escudado en el Gobierno ante las incesantes consultas periodísticas.

Sin embargo, cuando varios descartaban que Villarruel llegase a participar de algún acto de Vendimia, y otros se aliviaban al saber que no deberían interactuar con ella a sabiendas del enfrentamiento que tiene con Milei y que sumó recientemente con el mismo Luis Petri, el jueves por la tarde la vicepresidenta confirmó que llegará este sábado y participará de dos actos que siguen en pie en la agenda vendimial: el desayuno de Coviar y el almuerzo de Bodegas de Argentina.

"Como confirmó su visita a protocolo entre la tarde y la noche del jueves, aún no hemos definido la agenda oficial con ella", respondieron tibiamente desde el Gobierno.

La vicepresidenta es hasta ahora la más alta autoridad del Gobierno nacional que acudirá a los actos vendimiales, ya que además del gabinete de Javier Milei sólo está confirmado que asista el secretario de Turismo, Daniel Scioli. Al que se sumará el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El presidente de hecho también fue invitado, pero esa posibilidad se descartó porque se superpone con su viaje a Estados Unidos al que también acudirá este domingo el gobernador Alfredo Cornejo.

De hecho, si es que el Acto Central de la Vendimia llegara a posponerse para el domingo como se especula por estas horas, es muy probable que el primer mandatario provincial no llegue a participar de él porque ya tiene previsto acompañar a Milei en su gira estadounidense.

En el Gobierno le dan forma a un acuerdo turístico con Jorge Macri

Otro de los dirigentes que confirmó que viene a la Vendimia, es la del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien participaría de varios de los actos oficiales.

Pero además, en el Gobierno de Alfredo Cornejo están barajando aprovechar la visita de Macri para firmar un acuerdo de promoción turística conjunto entre Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es que la relación entre ambas jurisdicciones en materia de Turismo viene de lo más aceitada. De hecho en el 2024 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligió a Mendoza para presentar su oferta turística.