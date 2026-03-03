Petri tildó de "golpista" a Villarruel y la vicepresidenta lo acusó de "vecina chusma"

La respuesta de Villarruel a Luis Petri: "Vecina chusma" y denuncias de desfalco

La reacción de Victoria Villarruel no se hizo esperar y llegó a través de la red social X (antes Twitter), donde el tono de la disputa escaló a niveles personales y judiciales. La Vicepresidenta tildó a Petri de “vecina chusma” y lo instó a dejar de “divagar” para dar explicaciones ante la Justicia.

Villarruel vinculó directamente a Petri y a sus exfuncionarios con un presunto desfalco en el IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad), asegurando que la disolución de dicha entidad dejó a miles de familias militares sin atención médica. “Debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco... Sigo atentamente la causa judicial”, lanzó la titular del Senado.

En un intercambio posterior con usuarios de la red, Villarruel redobló la apuesta contra el binomio presidencial: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei”. Ante esto, el diputado mendocino replicó con una acusación directa: “A vos te conozco por golpista”.

Captura Luis Petri

Un quiebre que parece irreversible

La disputa expone la fractura total en la cima del poder. Durante la jornada del lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni ya había tomado distancia al afirmar que “la vicepresidenta no es parte del Gobierno”, mientras que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, se sumó a las críticas por el uso del celular en el recinto.

En medio de este fuego cruzado, Victoria Villarruel rompió el silencio sobre los rumores que circulan en los pasillos de Balcarce 50: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar”, afirmó, confirmando que planea cumplir su mandato hasta diciembre de 2027 a pesar del aislamiento político al que la somete el núcleo duro de La Libertad Avanza.