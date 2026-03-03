Al clima de tensión que se respiró el pasado domingo durante la apertura de la 144° Asamblea Legislativa, el hervor no bajó con las horas. Un durísimo cruce público protagonizaron el diputado nacional y exministro de Defensa, Luis Petri, y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.
Petri tildó de "golpista" a Villarruel y la vicepresidenta lo acusó de "vecina chusma"
Luis Petri dijo que Victoria Villarruel “apostó al fracaso” del Gobierno. La titular del Senado sacó a la luz supuestas irregularidades en las Fuerzas Armadas
La mecha se encendió cuando Petri, en una entrevista televisiva, cuestionó la actitud de la vicepresidenta durante el discurso de Javier Milei. El legislador mendocino no solo criticó que Villarruel utilizara su teléfono celular mientras el mandatario hablaba —gesto que calificó como "fuera de lugar"— sino que fue mucho más allá al cuestionar su lealtad política.
“No me sorprende que esté fuera de lugar porque ha estado fuera de lugar durante dos años”, disparó Petri. Además, el diputado aseguró que Villarruel ha sido "funcional a la oposición" y que, cuando el Presidente se refirió a quienes "se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia", la alusión era directa hacia ella. “Apostó al fracaso de nuestro Gobierno y se ofreció como una alternativa”, sentenció.
La respuesta de Villarruel a Luis Petri: "Vecina chusma" y denuncias de desfalco
La reacción de Victoria Villarruel no se hizo esperar y llegó a través de la red social X (antes Twitter), donde el tono de la disputa escaló a niveles personales y judiciales. La Vicepresidenta tildó a Petri de “vecina chusma” y lo instó a dejar de “divagar” para dar explicaciones ante la Justicia.
Villarruel vinculó directamente a Petri y a sus exfuncionarios con un presunto desfalco en el IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad), asegurando que la disolución de dicha entidad dejó a miles de familias militares sin atención médica. “Debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco... Sigo atentamente la causa judicial”, lanzó la titular del Senado.
En un intercambio posterior con usuarios de la red, Villarruel redobló la apuesta contra el binomio presidencial: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei”. Ante esto, el diputado mendocino replicó con una acusación directa: “A vos te conozco por golpista”.
Un quiebre que parece irreversible
La disputa expone la fractura total en la cima del poder. Durante la jornada del lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni ya había tomado distancia al afirmar que “la vicepresidenta no es parte del Gobierno”, mientras que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, se sumó a las críticas por el uso del celular en el recinto.
En medio de este fuego cruzado, Victoria Villarruel rompió el silencio sobre los rumores que circulan en los pasillos de Balcarce 50: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar”, afirmó, confirmando que planea cumplir su mandato hasta diciembre de 2027 a pesar del aislamiento político al que la somete el núcleo duro de La Libertad Avanza.