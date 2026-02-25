A horas del debate por la reforma de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad, el diputado mendocino Luis Petri volvió a defender los cambios y aseguró que el presidente Javier Milei está "resolviendo décadas de impunidad".
Petri reiteró la defensa a la baja de edad de imputabilidad y habló de "décadas de impunidad"
El diputado respaldó la reforma que se debate esta semana. Dijo que apunta a delitos aberrantes y que garantiza justicia a las víctimas
"El Régimen Penal Juvenil no solo va a permitir la condena de prisión a delincuentes violentos por delitos aberrantes dándole justicia a las víctimas, sino que también va a cortar con la escalada criminal de delincuentes juveniles mediante la prevención y la implementación de medidas socioeducativas", publicó el exministro de Defensa en sus redes sociales.
"Personas que cometen delitos aberrantes"
Además, recordó una entrevista con TN donde aseguró que la reforma tiene como objetivo personas que "cometen delitos aberrantes, que matan, que cometen violaciones".
"En todos los países del mundo las edades de imputabilidad van entre los 13 y 14 años, porque es esa edad donde hay un consenso respecto de que la persona comprende", había dicho en su momento.
Petri también aseguró que con estas modificaciones Argentina no está violando ningún tipo de derecho. Al contrario: "Lo que le estamos garantizando es justicia a las víctimas".
El debate será esta semana
El gobierno nacional definió el cronograma de debate para la semana de sesiones extraordinarias. El jueves se tratará la modificación a la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el pliego que designa embajador a Fernando Iglesias. El viernes los legisladores discutirán y votarán la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil.
Los principales cambios propuestos
El proyecto propone una serie de reformas estructurales a la Ley Penal Juvenil:
- Baja de la edad de punibilidad: Se reduce la edad a los 14 años para que los adolescentes puedan ser penalmente responsables por delitos graves.
- Penas máximas: Para delitos graves (homicidios, violaciones, secuestros), se establecen penas con un máximo de 15 años de prisión.
- Cumplimiento de la pena: Se prevé el cumplimiento en institutos especiales y la posibilidad de traslado a cárceles comunes al cumplir los 18 años.
- Enfoque socioeducativo: El proyecto busca no solo sancionar, sino también integrar medidas educativas y de tratamiento de adicciones.
- Reemplazo de la norma anterior: Busca actualizar el régimen de la antigua Ley 22.278 de la dictadura.