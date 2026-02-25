Petri reiteró la defensa a la baja de edad de imputabilidad y habló de "décadas de impunidad"

"En todos los países del mundo las edades de imputabilidad van entre los 13 y 14 años, porque es esa edad donde hay un consenso respecto de que la persona comprende", había dicho en su momento.

Petri también aseguró que con estas modificaciones Argentina no está violando ningún tipo de derecho. Al contrario: "Lo que le estamos garantizando es justicia a las víctimas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2026400890102624718&partner=&hide_thread=false El Gobierno del Presidente @JMilei está resolviendo con Justicia décadas de impunidad.



El Régimen Penal Juvenil no solo va a permitir la condena de prisión a delincuentes violentos por delitos aberrantes dándole Justicia a las victimas, sino que también va a cortar con la… pic.twitter.com/6v8Y5xvNCH — Luis Petri (@luispetri) February 24, 2026

El debate será esta semana

El gobierno nacional definió el cronograma de debate para la semana de sesiones extraordinarias. El jueves se tratará la modificación a la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el pliego que designa embajador a Fernando Iglesias. El viernes los legisladores discutirán y votarán la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil.

Los principales cambios propuestos

El proyecto propone una serie de reformas estructurales a la Ley Penal Juvenil: