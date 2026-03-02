Petri se envalentonó con el agradecimiento de Milei y los radicales se mostraron más alineados que nunca

Embed - Desde el Congreso más reformista de la historia, vamos a seguir defendiendo las ideas de la libe

Más tarde el mendocino también se habría sumado a la cena que organizó el presidente para agradecerle a sus senadores y diputados todas las leyes que consiguieron sancionar en el periodo de extraordinarias.

La ieda, según rescataron medios nacionales fue darle ánimo a los legisladores libertarios para que puedan seguir “a todo ritmo” con “la agenda parlamentaria pendiente”

Cornejo y los radicales más alineados con el discurso de Milei

Después de que Alfredo Cornejo saliera a respaldar el discurso de Javier Milei y rescatara la orientación del Gobierno nacional hacia el ordenamiento económico y las reformas estructurales, sus diputados nacionales también apoyaron los lineamientos que trazó el presidente.

Una de ellas fue la mendocina Pamela Verasay que coincidió en poner en valor el avance de la gestión libertaria con "las reformas necesarias"

Pero además, la radical salió a respaldar las reacciones del presidente luego de los varios cruces que tuvo con algunos opositores.

"Entiendo que el presidente haya reaccionado frente a las provocaciones de los bloques afines al kirchnerismo. El peronismo se niega al lugar de oposición y toma el lugar de provocación. Lo hace en las calles y lo hace acá en la Asamblea Legislativa. Nunca nadie le faltó tanto el respeto a las instituciones ni a un presidente", opinó Verasay.

Aunque admitió que el tono de insulto de esos cruces hizo que se perdiera el carácter institucional del acto de inicio de la sesiones.

"No comparto en como se desarrolló el intercambio entre ese sector y el Presidente. No fue el modo ni las forma que corresponden al Congreso de la Nación".