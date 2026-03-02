En el picante discurso de inicio de sesiones del Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei le agradeció puntualmente al ex ministro de Defensa, el mendocino Luis Petri -hoy diputado nacional- por su aporte al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.
Petri se envalentonó con el agradecimiento de Milei y los radicales se mostraron más alineados que nunca
En su discurso Javier Milei elogió la tarea de Luis Petri en Defensa y el diputado marcó que este Congreso es el más reformista de la historia
El mandatario le dedicó una parte de su discurso anunciando un plan de modernización de las Fuerzas Armadas que incluye la compra de 24 aeronaves F-16.
Desde su banca de diputado mendocino agradeció el reconocimiento y más tarde en sus redes sociales marcó que desde "el Congreso más reformista de la historia van a defender las ideas de la libertad y a reivindicar moral como política de Estado".
Más tarde el mendocino también se habría sumado a la cena que organizó el presidente para agradecerle a sus senadores y diputados todas las leyes que consiguieron sancionar en el periodo de extraordinarias.
La ieda, según rescataron medios nacionales fue darle ánimo a los legisladores libertarios para que puedan seguir “a todo ritmo” con “la agenda parlamentaria pendiente”
Cornejo y los radicales más alineados con el discurso de Milei
Después de que Alfredo Cornejo saliera a respaldar el discurso de Javier Milei y rescatara la orientación del Gobierno nacional hacia el ordenamiento económico y las reformas estructurales, sus diputados nacionales también apoyaron los lineamientos que trazó el presidente.
Una de ellas fue la mendocina Pamela Verasay que coincidió en poner en valor el avance de la gestión libertaria con "las reformas necesarias"
Pero además, la radical salió a respaldar las reacciones del presidente luego de los varios cruces que tuvo con algunos opositores.
"Entiendo que el presidente haya reaccionado frente a las provocaciones de los bloques afines al kirchnerismo. El peronismo se niega al lugar de oposición y toma el lugar de provocación. Lo hace en las calles y lo hace acá en la Asamblea Legislativa. Nunca nadie le faltó tanto el respeto a las instituciones ni a un presidente", opinó Verasay.
Aunque admitió que el tono de insulto de esos cruces hizo que se perdiera el carácter institucional del acto de inicio de la sesiones.
"No comparto en como se desarrolló el intercambio entre ese sector y el Presidente. No fue el modo ni las forma que corresponden al Congreso de la Nación".