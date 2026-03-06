Díaz Guilligan: "La unión entre CABA y Mendoza muestra que el trabajo conjunto fortalece al sector turístico"

En total, CABA y Mendoza aportarán U$S 400.000 para concretar la participación en la célebre guía gastronómica.

Alfredo Cornejo Jorge Macri Alfredo Cornejo y Jorge Macri, buena sintonía para encarar la participación en la Guía Michelin.

Mendoza y CABA ante el desafío de la Guía Michelin

El acuerdo contempla la selección anual independiente de restaurantes, una estrategia de amplificación digital global, contenidos editoriales dedicados al destino y una asociación de marca que posiciona a Buenos Aires y Mendoza como Destination Partner de la Guía Michelin.

“Tenemos un objetivo claro que es seguir consolidando a la Ciudad como capital gastronómica, donde la experiencia de cada persona que se sienta a comer sea única”, sostuvo Macri, quien destacó el valor cultural y turístico de la gastronomía porteña.

Por su parte, Cornejo -que estuvo acompañado por la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa- remarcó que formar parte de la guía “coloca a Mendoza en una vidriera internacional como referente gastronómico” y lo vinculó con el trabajo conjunto entre el sector público y el privado que la provincia viene impulsando en los últimos años.

estrellas michelin Desde 2024, la Guía Michelin marcó una diferencia en la actividad gastronómica y turística de Argentina.

La próxima Guía Michelin

La próxima edición de la Guía Michelin, prevista para julio de 2026, mantendrá su sistema de evaluación independiente mediante inspectores internacionales.

La llegada de la guía al país en 2024 marcó un hito para la gastronomía argentina. Actualmente, solo cuatro ciudades de Sudamérica cuentan con restaurantes reconocidos por Michelin: San Pablo, Río de Janeiro, Buenos Aires y Mendoza.

En la capital argentina, 56 restaurantes figuran en la guía y cuatro tienen estrellas Michelin: Aramburu (dos estrellas) y Don Julio, Trescha y Crizia (una estrella cada uno). En Mendoza, en tanto, hay seis estrellas Michelin, cinco estrellas verdes y 18 establecimientos integran la lista de seleccionados.