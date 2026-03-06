Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires anunciaron la continuidad del acuerdo con la Guía Michelin, considerada la publicación gastronómica más influyente del mundo, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento internacional de la gastronomía argentina. O sea que ambas jurisdicciones volverán a ponerse en el mapa turístico mundial durante la temporada 2026.
Díaz Guilligan: "La unión entre CABA y Mendoza muestra que el trabajo conjunto fortalece al sector turístico"
Mendoza y CABA volverán a participar de la Guía Michelin este año. El anuncio se realizó durante la Vendimia 2026 y el titular del Ente de Turismo porteño ponderó la novedad
Según Valentín Díaz Guilligan, presidente del Ente de Turismo de CABA, "este anuncio forma parte de una decisión estratégica que consolida el prestigio internacional de nuestra gastronomía, atrayendo visitantes de todo el mundo, y generando un impacto económico en toda la cadena turística. Además, esta unión entre destinos demuestra que el trabajo conjunto permite mejorar nuestro posicionamiento y fortalecer al sector”.
El anuncio se realizó en la Ciudad de Mendoza en el marco de la Fiesta de la Vendimia y contó con la participación del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador Alfredo Cornejo; y el mencionado titular del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Díaz Gilligan.
En total, CABA y Mendoza aportarán U$S 400.000 para concretar la participación en la célebre guía gastronómica.
Mendoza y CABA ante el desafío de la Guía Michelin
El acuerdo contempla la selección anual independiente de restaurantes, una estrategia de amplificación digital global, contenidos editoriales dedicados al destino y una asociación de marca que posiciona a Buenos Aires y Mendoza como Destination Partner de la Guía Michelin.
“Tenemos un objetivo claro que es seguir consolidando a la Ciudad como capital gastronómica, donde la experiencia de cada persona que se sienta a comer sea única”, sostuvo Macri, quien destacó el valor cultural y turístico de la gastronomía porteña.
Por su parte, Cornejo -que estuvo acompañado por la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa- remarcó que formar parte de la guía “coloca a Mendoza en una vidriera internacional como referente gastronómico” y lo vinculó con el trabajo conjunto entre el sector público y el privado que la provincia viene impulsando en los últimos años.
La próxima Guía Michelin
La próxima edición de la Guía Michelin, prevista para julio de 2026, mantendrá su sistema de evaluación independiente mediante inspectores internacionales.
La llegada de la guía al país en 2024 marcó un hito para la gastronomía argentina. Actualmente, solo cuatro ciudades de Sudamérica cuentan con restaurantes reconocidos por Michelin: San Pablo, Río de Janeiro, Buenos Aires y Mendoza.
En la capital argentina, 56 restaurantes figuran en la guía y cuatro tienen estrellas Michelin: Aramburu (dos estrellas) y Don Julio, Trescha y Crizia (una estrella cada uno). En Mendoza, en tanto, hay seis estrellas Michelin, cinco estrellas verdes y 18 establecimientos integran la lista de seleccionados.