19 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará más de $2.270.000

1.370 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará poco más de $9.400

LA SEGUNDA

27 - 18 - 34 - 06 - 04 - 01

POZO VACANTE 6 aciertos ($780 millones)

40 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $1.081.000

2.062 ganadores con 4 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $6.200

REVANCHA

33 - 29 - 43 - 05 - 27 - 37

POZO VACANTE 6 aciertos (más de $1.341 millones)

SIEMPRE SALE

25 - 36 - 28 - 19 - 14 - 16

35 GANADORES con 5 aciertos (cada uno se lleva más de $11 millones)

POZO EXTRA

13 - 10 - 37 - 21 - 06 - 00 - 27 - 18 - 34 - 04 - 01 - 33 - 29 - 43 - 05

630 GANADORES con 6 aciertos (cada uno cobrará más de $246.000)

quini 6 sorteo resultados ganadores 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3354 del domingo 8 de marzo.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: