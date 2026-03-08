El Quini 6 realizó este domingo 8 de marzo de 2026 el sorteo 3354, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3354 del domingo 8 de marzo
- TRADICIONAL
13 - 10 - 37 - 21 - 06 - 00
POZO VACANTE 6 aciertos ($780 millones)
19 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará más de $2.270.000
1.370 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará poco más de $9.400
- LA SEGUNDA
27 - 18 - 34 - 06 - 04 - 01
POZO VACANTE 6 aciertos ($780 millones)
40 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $1.081.000
2.062 ganadores con 4 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $6.200
- REVANCHA
33 - 29 - 43 - 05 - 27 - 37
POZO VACANTE 6 aciertos (más de $1.341 millones)
- SIEMPRE SALE
25 - 36 - 28 - 19 - 14 - 16
35 GANADORES con 5 aciertos (cada uno se lleva más de $11 millones)
- POZO EXTRA
13 - 10 - 37 - 21 - 06 - 00 - 27 - 18 - 34 - 04 - 01 - 33 - 29 - 43 - 05
630 GANADORES con 6 aciertos (cada uno cobrará más de $246.000)
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15