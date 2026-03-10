Diego Tonetto fue presentado como nuevo refuerzo de FADEP

Y para estar a la altura de las circunstancias, el equipo de Diego Pozo sumó una figura que viene de levantar, nada más y nada menos, que el trofeo de la Copa Argentina.

Hablamos de Diego Tonetto. El mediocampista, que estuvo cerca de colgar los botines y sumarse al cuerpo técnico de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia, optó por seguir jugando y ya tiene nuevo club.

FADEP lo presentó en sus canalaes oficiales de comunicación con un posteo: "¡BIENVENIDO DIEGO! Desde Fundación Amigos presentamos a Diego Tonetto como refuerzo para el Federal A".

Desde Fundación Amigos presentamos a Diego Tonetto como refuerzo para el Federal A.



Llega luego de disputar la Liga Profesional con Independiente Rivadavia, donde fue campeón de la Copa Argentina.



#VamosFadep

"Llega luego de disputar la Liga Profesional con Independiente Rivadavia, donde fue campeón de la Copa Argentina. También jugó en Maipú, Lugo y Platense", cerró el club.

Sobre ese mismo posteo, Diego Tonetto reaccionó. A través de su cuenta de X, respondió a la confianza que FADEP depositó en él: "Y ahí vamos, una vez más. Agradecido a FADEP por la posibilidad. ¡Voy por todo, como siempre, una vez más! Que sea un gran año", escribió el futbolista.

El camino de FADEP en el Federal A

Por la primera fecha de la Zona 3, que será el fin de semana del 22 de marzo, FADEP será visitante de Costa Brava, de La Pampa. Aquí el resto del fixture:

Fecha 2 (29 de marzo)

FADEP vs Deportivo Rincón

Fecha 3 (5 de Abril)

Fecha libre

Fecha 4 (12 de Abril)

Argentino Monte Maíz vs FADEP

Fecha 5 (19 de abril)

FADEP vs Juventud Unida Universitario

Fecha 6 (26 de abril)

Cipolletti vs FADEP

Fecha 7 (3 de Mayo)

FADEP vs Atenas Río Cuarto

Fecha 8 (10 de mayo)

Atlético Club San Martín vs FADEP

Fecha 9 (17 de mayo)

FADEP vs Huracán Las Heras

FADEp festejo uno. FADEP conquistó el Regional Amateur y ganó su plaza para el torneo FEDERAL A. Foto: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

Fecha 10 (24 de mayo)

FADEP vs Costa Brava

Fecha 11 (31 de mayo)

Deportivo Rincón vs FADEP

Fecha 12 (7 de junio)

Fecha libre

Fecha 13 (14 de junio)

FADEP vs Argentino Monte Maíz

Fecha 14 (21 de junio)

Juventud Unida Universitario vs FADEP

Fecha 15 (28 de junio)

FADEP vs Cipolletti

Fecha 16 (5 de Julio)

Atenas Río Cuarto vs FADEP

Fecha 17 (12 de julio)



FADEP vs Atlético Club San Martín

Fecha 18 (19 de Julio)