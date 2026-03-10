Diego Tonetto fue presentado como nuevo refuerzo de FADEP

Cuando todo parecía indicar que su carrera terminaría con la coronación en la Copa Argentina, Diego Tonetto demuestra que sigue habiendo hilo en el carretel. El mediocampista, de último paso por Independiente Rivadavia, fue oficializado como nuevo refuerzo de FADEP.
A sus 37 años el zurdo tendrá una nueva incursión en el torneo Federal A. Ese mismo certamen que supo conquistar con la camiseta de Deportivo Maipú. Hazaña que, sin dudas, buscará repetir con el Cóndor, uno de los campeones del último Regional Amateur.
Diego Tonetto fue presentado como refuerzo de FADEP
Fundación Amigos por el Deporte, el club que Sebastián Torrico fundó hace 14 años, sigue creciendo. Tras conquistar el Regional Amateur, el Cóndor apunta con todos sus cañones al próximo torneo Federal A.
Y para estar a la altura de las circunstancias, el equipo de Diego Pozo sumó una figura que viene de levantar, nada más y nada menos, que el trofeo de la Copa Argentina.
Hablamos de Diego Tonetto. El mediocampista, que estuvo cerca de colgar los botines y sumarse al cuerpo técnico de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia, optó por seguir jugando y ya tiene nuevo club.
FADEP lo presentó en sus canalaes oficiales de comunicación con un posteo: "¡BIENVENIDO DIEGO! Desde Fundación Amigos presentamos a Diego Tonetto como refuerzo para el Federal A".
"Llega luego de disputar la Liga Profesional con Independiente Rivadavia, donde fue campeón de la Copa Argentina. También jugó en Maipú, Lugo y Platense", cerró el club.
Sobre ese mismo posteo, Diego Tonetto reaccionó. A través de su cuenta de X, respondió a la confianza que FADEP depositó en él: "Y ahí vamos, una vez más. Agradecido a FADEP por la posibilidad. ¡Voy por todo, como siempre, una vez más! Que sea un gran año", escribió el futbolista.
El camino de FADEP en el Federal A
Por la primera fecha de la Zona 3, que será el fin de semana del 22 de marzo, FADEP será visitante de Costa Brava, de La Pampa. Aquí el resto del fixture: