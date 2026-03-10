El debut del Chacho Coudet en River ante Huracán está en duda: los motivos de la posible postergación

En Huracán mantienen una postura firme: quieren ser locales en su estadio y con público. Por eso, al no haber recibido todavía una notificación oficial, resolvieron continuar con la reserva de plateas.

Otra posibilidad es jugar en el Ducó, pero con el aforo reducido.

huracan 1

Huracán pediría la postergación del partido con River

En caso de que finalmente se imponga jugar a puertas cerradas o mudar la localía (las posibilidades son Argentinos Juniors, Ferro o La Bombonera), el club pediría la postergación del encuentro.

Además de la decisión del Ministerio de Seguridad porteño, todavía resta conocer la postura de Defensa Civil.

ferro

La situación no solo afecta al operativo del partido, sino también al contexto general del club y del barrio, ya que el derrumbe derivó en una demanda judicial y perjudicó a unas 200 familias.

Mientras tanto, la definición final quedaría en manos de las autoridades competentes y de la Liga Profesional.

El Chacho Coudet prepara su debut en River

Eduardo Coudet inició su ciclo como entrenador de River en el que no podrá contar con al menos cuatro futbolistas por diferentes lesiones.

El Chacho ya tiene prácticamente definido el equipo que visitará a Huracán después de poco más de una semana de trabajo, aunque con varias ausencias importantes que condicionan el armado del equipo.