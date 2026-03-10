El debut del Chacho Coudet en River ante Huracán está en duda: los motivos de la posible postergación
El encuentro entre Huracán y River, con el debut oficial de Eduardo Coudet, está envuelto en una fuerte incertidumbre.
Por UNO
El encuentro entre Huracán y River, con el debut oficial de Eduardo Coudet, está envuelto en una fuerte incertidumbre y mientras desde el club local avanzaron con el canje y la venta de plateas para sus socios, desde el área de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires aseguran que el encuentro debería jugarse sin público.
El partido está previsto para este jueves a las 21.30, pero el conflicto se originó a partir del derrumbe ocurrido la semana pasada en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado a metros del estadio Tomás Adolfo Ducó.
Ese episodio ya había obligado al “Globo” a disputar sin hinchas su compromiso ante Belgrano y ahora vuelve a condicionar la organización del estreno de Eduardo Coudet como entrenador de River.
En Huracán mantienen una postura firme: quieren ser locales en su estadio y con público. Por eso, al no haber recibido todavía una notificación oficial, resolvieron continuar con la reserva de plateas.
Otra posibilidad es jugar en el Ducó, pero con el aforo reducido.
Huracán pediría la postergación del partido con River
En caso de que finalmente se imponga jugar a puertas cerradas o mudar la localía (las posibilidades son Argentinos Juniors, Ferro o La Bombonera), el club pediría la postergación del encuentro.
Además de la decisión del Ministerio de Seguridad porteño, todavía resta conocer la postura de Defensa Civil.
La situación no solo afecta al operativo del partido, sino también al contexto general del club y del barrio, ya que el derrumbe derivó en una demanda judicial y perjudicó a unas 200 familias.
Mientras tanto, la definición final quedaría en manos de las autoridades competentes y de la Liga Profesional.
El Chacho Coudet prepara su debut en River
Eduardo Coudet inició su ciclo como entrenador de River en el que no podrá contar con al menos cuatro futbolistas por diferentes lesiones.
El Chacho ya tiene prácticamente definido el equipo que visitará a Huracán después de poco más de una semana de trabajo, aunque con varias ausencias importantes que condicionan el armado del equipo.