Leo Ponzio volvió a las canchas, pero a caballo: cómo fue su actuación en el Agro Polo Tour

Leonardo Ponzio volvió a las canchas, pero a caballo ya que fue uno de los participantes de la segunda edición del Agro Polo Tour que se realizó en La Hache, en General Rodríguez, organizado por Prensa Polo.
Leonardo Ponzio volvió a las canchas, pero a caballo ya que fue uno de los participantes de la segunda edición del Agro Polo Tour.
Leonardo Ponzio volvió a las canchas, pero a caballo ya que fue uno de los participantes de la segunda edición del Agro Polo Tour que se realizó en La Hache, en General Rodríguez, organizado por Prensa Polo.
"Es un ambiente donde siempre es bueno estar porque conocés gente, tenés más amigos y es un deporte que todos lo hacemos por tener un hobby", contó el ex futbolista de 44 años.
A la hora de hablar de polo, quien fuera capitán de River en una de sus etapas más gloriosas respondió con humildad a la consulta de Polo Hub Social: "Jugar no sé si es la palabra. ¿Cuánto hace que me subo? después de que me retiré me empecé a subir más seguido, así que podemos decir 4 años"
Leo Ponzio formó parte del equipo de Conte Bienes Raíces que finalizó en el cuarto puesto del Agro Polo Tour 2026 junto a Alfre Boden (1 de hándicap), Tomi Gomez Naar (3) y Pachu Donnelly (3): "No nos conocíamos, pero dentro de todo fue un buen resultado", indicó.
"Hay algunos torneos más donde surge siempre la posibilidad de poder ubicar la fecha para poder jugar, pero siempre que uno pueda y que sea en este ámbito de relajación se va a meter", dijo Ponzio respecto de los próximos desafíos que se plantea en esta nueva pasión que es el polo.
Por otro lado, también tiene claro que lo suyo es el fútbol donde sigue formando parte de la Secretaría Técnica de River: "Con 44 años, veintitantos dentro de esta profesión y muchos más porque en realidad me inicié a los 4 años, la verdad que el fútbol es parte de mi vida", admitió.
Ante la consulta de los medios de cómo formaría un equipo de polo quiénes fueron sus compañeros en el fútbol Leonardo Ponzio respondió eligiendo a dos ex River y uno de los que compartió en la Selección y en Newell's.
"De uno Nacho Scocco, en el medio Maxi Rodríguez y yo y abajo voy a poner a Maidana (Jonathan)", destacó.
El Agro Polo Tour 2026 reunió en el club La Hache, en General Rodríguez, a 8 equipos de entre 6 y 8 goles de hándicap representando a unas empresa vinculada al agro entre la que sobresalió la bodega mendocina Familia Cassone.
Bayer Polo Team volvió a consagrarse campeón y jugando un muy buen polo venció en la final a Man Agro por 14 a 10 y cerró el fin de semana levantando "La Tranquera", el trofeo para los ganadores del Agro Polo Tour.
En los premios, Juanma Etcheverz se quedó con el MVP y su yegua Doña Mansita ganó la manta Raza Polo Argentino.
Entre los jugadores y productores se destacó la presencia de tres leyenda del polo como Milo Fernández Araujo, el Ruso y Nachi Heguy.
Info y fotos: Prensa Polo.