Leo Ponzio volvió a las canchas, pero a caballo: cómo fue su actuación en el Agro Polo Tour

Leo Ponzio formó parte del equipo de Conte Bienes Raíces que finalizó en el cuarto puesto del Agro Polo Tour 2026 junto a Alfre Boden (1 de hándicap), Tomi Gomez Naar (3) y Pachu Donnelly (3): "No nos conocíamos, pero dentro de todo fue un buen resultado", indicó.

Leonardo Ponzio entre el fútbol y el polo

"Hay algunos torneos más donde surge siempre la posibilidad de poder ubicar la fecha para poder jugar, pero siempre que uno pueda y que sea en este ámbito de relajación se va a meter", dijo Ponzio respecto de los próximos desafíos que se plantea en esta nueva pasión que es el polo.

Ponzio 1

Por otro lado, también tiene claro que lo suyo es el fútbol donde sigue formando parte de la Secretaría Técnica de River: "Con 44 años, veintitantos dentro de esta profesión y muchos más porque en realidad me inicié a los 4 años, la verdad que el fútbol es parte de mi vida", admitió.

El equipo de polo ideal de Ponzio con sus compañeros del fútbol

Ante la consulta de los medios de cómo formaría un equipo de polo quiénes fueron sus compañeros en el fútbol Leonardo Ponzio respondió eligiendo a dos ex River y uno de los que compartió en la Selección y en Newell's.

polo ponzio

"De uno Nacho Scocco, en el medio Maxi Rodríguez y yo y abajo voy a poner a Maidana (Jonathan)", destacó.

El Agro Polo Tour 2026

El Agro Polo Tour 2026 reunió en el club La Hache, en General Rodríguez, a 8 equipos de entre 6 y 8 goles de hándicap representando a unas empresa vinculada al agro entre la que sobresalió la bodega mendocina Familia Cassone.

agro polo

Bayer Polo Team volvió a consagrarse campeón y jugando un muy buen polo venció en la final a Man Agro por 14 a 10 y cerró el fin de semana levantando "La Tranquera", el trofeo para los ganadores del Agro Polo Tour.

En los premios, Juanma Etcheverz se quedó con el MVP y su yegua Doña Mansita ganó la manta Raza Polo Argentino.

Entre los jugadores y productores se destacó la presencia de tres leyenda del polo como Milo Fernández Araujo, el Ruso y Nachi Heguy.

Info y fotos: Prensa Polo.