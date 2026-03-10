Los Pumas confirmaron una noticia negativa durante su concentración en Londres

El head coach del seleccionado nacional solo citó a jugadores que actúan en Europa para iniciar el camino en vistas de un año intenso que comenzará en julio con tres partidos del flamante Nations Championship y continuará en agosto y septiembre con las visitas de los Springboks y los Wallabies.

pumas 2

En medio de testeos físicos y otras actividades el camp se inició con la confirmación de que el segunda línea santafesino Pedro Rubiolo, habitualmente titular, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, fue operado en Inglaterra donde juega para Bristol Bears y no podrá jugar al menos por 8 meses.