Los Pumas confirmaron una noticia negativa durante su concentración en Londres

Con una mala noticia y un plantel de 31 convocados por Felipe Contepomi, Los Pumas están reunidos para una concentración de 3 días en Londres de a cara la temporada 2026.
Con una mala noticia y un plantel de 31 convocados por Felipe Contepomi, Los Pumas están reunidos para una concentración de 3 días en Londres de a cara la temporada 2026.
El head coach del seleccionado nacional solo citó a jugadores que actúan en Europa para iniciar el camino en vistas de un año intenso que comenzará en julio con tres partidos del flamante Nations Championship y continuará en agosto y septiembre con las visitas de los Springboks y los Wallabies.
En medio de testeos físicos y otras actividades el camp se inició con la confirmación de que el segunda línea santafesino Pedro Rubiolo, habitualmente titular, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, fue operado en Inglaterra donde juega para Bristol Bears y no podrá jugar al menos por 8 meses.
Entre los 31 convocados están los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró y se destaca la presencia de Juan Cruz Mallía quien se está recuperando de una lesión de rodilla sufrida en la ventana de noviembre pasado.
Entre los ausentes, respecto de la última ventana de noviembre no viajaron a Londres Francisco Coria, Pablo Matera (juega en Japón), Bautista Pedemonte, Gonzalo Bertranou (juega en Estados Unidos), Bautista Delguy, Franco Molina y Agustín Moyano (juegan en Australia).
Nations Championship
Test-matches
Nations Championship
Forwards
Backs