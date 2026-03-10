Inicio Ovación Rugby Los Pumas
Los Pumas confirmaron una noticia negativa durante su concentración en Londres

Con una mala noticia y un plantel de 31 convocados por Felipe Contepomi, Los Pumas están reunidos para una concentración de 3 días en Londres de a cara la temporada 2026.

Por UNO
Mallía y Chocobares, compañeros en Toulouse y en Los Pumas.

El head coach del seleccionado nacional solo citó a jugadores que actúan en Europa para iniciar el camino en vistas de un año intenso que comenzará en julio con tres partidos del flamante Nations Championship y continuará en agosto y septiembre con las visitas de los Springboks y los Wallabies.

pumas 2

En medio de testeos físicos y otras actividades el camp se inició con la confirmación de que el segunda línea santafesino Pedro Rubiolo, habitualmente titular, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, fue operado en Inglaterra donde juega para Bristol Bears y no podrá jugar al menos por 8 meses.

Entre los 31 convocados están los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró y se destaca la presencia de Juan Cruz Mallía quien se está recuperando de una lesión de rodilla sufrida en la ventana de noviembre pasado.

Entre los ausentes, respecto de la última ventana de noviembre no viajaron a Londres Francisco Coria, Pablo Matera (juega en Japón), Bautista Pedemonte, Gonzalo Bertranou (juega en Estados Unidos), Bautista Delguy, Franco Molina y Agustín Moyano (juegan en Australia).

Lo que viene para Los Pumas en 2026

Nations Championship

  • vs. Escocia el 4 de julio en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.
  • vs. Gales el 11 de julio en el Bicentenario de San Juan.
  • vs. Inglaterra el 18 de julio en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Test-matches

  • vs. Sudáfrica en Vélez el 8 de agosto
  • vs. Australia el 29 de agosto en Jujuy (Estadio 23 de agosto)
  • vs. Australia 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

Nations Championship

  • vs. Irlanda el 6 de noviembre.
  • vs. Italia el 14 de noviembre.
  • vs. Francia el 21 de noviembre.
  • Finales el 27, 28 y 29 de noviembre en Twickenham.
pumas 3

Los convocados de Los Pumas al Camp de Londres

Forwards

  • ALEMANNO, Matías
  • BERNASCONI, Bautista
  • DELGADO, Pedro
  • ELÍAS, Efraín
  • GALLO, Thomas
  • GONZÁLEZ, Juan Martín
  • GRONDONA, Benjamín
  • GRONDONA, Santiago
  • KREMER, Marcos
  • OVIEDO, Joaquín
  • PETTI, Guido
  • RAPETTI, Tomás
  • RUIZ, Ignacio
  • SCLAVI, Joel
  • VIVAS, Mayco
  • WENGER, Boris

Backs

  • ALBORNOZ, Tomás
  • BENÍTEZ CRUZ, Simón
  • CARRERAS, Mateo
  • CARRERAS, Santiago
  • CHOCOBARES, Santiago
  • CINTI, Lucio
  • ELIZALDE, Benjamín
  • GARCÍA, Gonzalo
  • ISGRÓ, Rodrigo
  • MALLÍA, Juan Cruz
  • MENDY, Ignacio
  • MORONI, Matías
  • PICCARDO, Justo
  • PRISCIANTELLI, Gerónimo
  • ROGER, Nicolás

