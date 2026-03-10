Descubrimiento en un cajón deja sin palabras a Francia: uno de los manuscritos más importantes de la humanidad

El trayecto del manuscrito hasta llegar a Francia resultó complejo y accidentado. Tras la caída del Sultanato Otomano, la biblioteca de la iglesia ortodoxa griega en Estambul fue evacuada y el documento pasó a manos de un empresario parisino bajo circunstancias poco claras. Durante años, el texto permaneció guardado en un sótano, donde sufrió daños por humedad y moho antes de ser subastado en 1998 y entregado a especialistas para su análisis y conservación.

La herencia científica de Grecia

manuscrito El descubrimiento es en realidad un redescubrimiento, ya que el manuscrito se encontraba perdido en un museo francés.

El interés por recuperar estas páginas reside en la posibilidad de acceder a conocimientos matemáticos que se creían perdidos. El Palimpsesto de Arquímedes contiene las únicas copias supervivientes de varios tratados del sabio de Grecia, lo que convierte cualquier nuevo descubrimiento en un hito para la comunidad científica internacional. La tecnología moderna de imágenes multiespectrales permitió en años anteriores leer fragmentos invisibles al ojo humano, revelando la genialidad del pensamiento antiguo.

Los expertos esperan ahora obtener los permisos necesarios para aplicar análisis de fluorescencia de rayos X en la página hallada en el museo. Este procedimiento facilitará la visualización de las marcas de tinta originales que permanecen bajo las ilustraciones añadidas en el siglo XX. Gracias a estos esfuerzos, el patrimonio cultural que vincula a la modernidad con los avances científicos de la época clásica vuelve a completarse gradualmente.