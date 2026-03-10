El reciente descubrimiento de una hoja perteneciente al Palimpsesto de Arquímedes generó un gran impacto en el ámbito académico y cultural. Esta pieza, que formaba parte de uno de los documentos más valiosos de la historia de la ciencia, apareció en el museo de Bellas Artes de Blois, ubicado en el centro de Francia. El folio permaneció extraviado durante décadas y solo se conocía su existencia gracias a una serie de fotografías capturadas en el año 1906 por el historiador Johan Heiberg.
Descubrimiento en un cajón deja sin palabras a Francia: uno de los manuscritos más importantes de la humanidad
El hallazgo de una página perdida del Palimpsesto de Arquímedes en un museo de Francia permite recuperar textos matemáticos fundamentales de la antigua Grecia
Este manuscrito representa un testimonio único de los tratados escritos por Arquímedes de Siracusa, un célebre matemático de la antigua Grecia. El texto original fue copiado en el siglo VI en Constantinopla y posteriormente reproducido en el siglo X. Sin embargo, en el año 1229, un monje decidió reutilizar el pergamino debido al alto costo de la piel de animal. Para ello, borró la tinta original con jugo de limón y escribió encima diversos textos litúrgicos, convirtiendo el documento en un palimpsesto.
Un descubrimiento histórico en Francia
La identificación de esta hoja numerada como la 123 estuvo a cargo del investigador Victor Gysembergh. Tras comparar el material encontrado en el museo con los registros fotográficos antiguos, confirmó la autenticidad de la pieza sin dejar lugar a dudas. En una de las caras del pergamino, las oraciones religiosas cubren parcialmente diagramas geométricos y pasajes del tratado "Sobre la esfera y el cilindro". Estos restos de escritura antigua sobrevivieron al paso de los siglos y al proceso de borrado medieval.
El trayecto del manuscrito hasta llegar a Francia resultó complejo y accidentado. Tras la caída del Sultanato Otomano, la biblioteca de la iglesia ortodoxa griega en Estambul fue evacuada y el documento pasó a manos de un empresario parisino bajo circunstancias poco claras. Durante años, el texto permaneció guardado en un sótano, donde sufrió daños por humedad y moho antes de ser subastado en 1998 y entregado a especialistas para su análisis y conservación.
La herencia científica de Grecia
El interés por recuperar estas páginas reside en la posibilidad de acceder a conocimientos matemáticos que se creían perdidos. El Palimpsesto de Arquímedes contiene las únicas copias supervivientes de varios tratados del sabio de Grecia, lo que convierte cualquier nuevo descubrimiento en un hito para la comunidad científica internacional. La tecnología moderna de imágenes multiespectrales permitió en años anteriores leer fragmentos invisibles al ojo humano, revelando la genialidad del pensamiento antiguo.
Los expertos esperan ahora obtener los permisos necesarios para aplicar análisis de fluorescencia de rayos X en la página hallada en el museo. Este procedimiento facilitará la visualización de las marcas de tinta originales que permanecen bajo las ilustraciones añadidas en el siglo XX. Gracias a estos esfuerzos, el patrimonio cultural que vincula a la modernidad con los avances científicos de la época clásica vuelve a completarse gradualmente.