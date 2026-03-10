Un equipo de especialistas documentó un descubrimiento de enorme relevancia histórica en la ciudad de Torzhok, donde aparecieron cientos de monedas de oro bajo los cimientos de una vivienda antigua. El hallazgo ocurrió durante las excavaciones de rescate realizadas en 2025, previo a un proyecto de construcción en la región de Tver. En este trabajo colaboraron miembros del Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia junto con el personal del Museo Etnográfico e Histórico de Toda Rusia.
Descubrimiento de tesoro bajo casa histórica plantea una duda que ni los arqueólogos pueden descifrar
Especialistas hallaron un tesoro de 409 monedas de oro ocultas bajo una casa en Torzhok, un descubrimiento clave vinculado a la Revolución de 1917
El área de trabajo abarcó unos 252 metros cuadrados en la calle Sadovaya, dentro del distrito histórico de la margen izquierda de la ciudad. El sitio se ubica a escasos metros de donde estuvo la iglesia Dmitrievskaya, un templo que sufrió la demolición a inicios de la década de 1930. Durante las tareas de arqueología, los investigadores analizaron la base de piedra de una estructura de madera que tuvo daños en la Segunda Guerra Mundial y contó con una reconstrucción posterior.
Al retirar parte de los cimientos de una extensión de la casa, los expertos localizaron una vasija de arcilla que protegía este valioso tesoro. El recipiente, identificado como una "kandyushka", presentaba una forma de jarra pequeña con un asa redondeada y un vidriado en tonos marrón y amarillo. Los fragmentos de la cerámica permitieron a los especialistas establecer el contexto temporal y el tipo de envase utilizado para resguardar el capital.
Origen y datación de las piezas imperiales
El análisis detallado de las piezas reveló que la colección incluyó ejemplares acuñados entre los años 1848 y 1911. La unidad más antigua perteneció al periodo de Nicolás I, aunque la mayor parte del conjunto correspondió al mandato de Nicolás II, el último monarca del Imperio ruso. La mayoría de los objetos fueron piezas de 10 rublos, las cuales mantuvieron una circulación constante a finales del siglo XIX.
Debido a que la moneda más reciente data de 1911, los investigadores sostuvieron que el entierro de estas monedas sucedió pocos años después, bajo el contexto de la inestabilidad política de 1917. En aquel tiempo de agitación, muchas familias optaron por ocultar sus bienes materiales para evitar confiscaciones o robos derivados del colapso del sistema imperial. El hallazgo constituyó así un testimonio físico de la incertidumbre social de la época.
La labor de la arqueología ante un dueño desconocido
A pesar de las intensas búsquedas en los archivos locales, la identidad de la persona que escondió el oro siguió sin confirmarse. Los registros de principios del siglo XX indicaron que en esa calle residieron diversos perfiles sociales, desde sacerdotes y mercaderes hasta contadores, artesanos y obreros. Los cambios en la numeración histórica de las parcelas dificultaron la vinculación directa de la propiedad actual con un nombre específico del pasado, manteniendo el misterio del tesoro.
Este evento en Torzhok representó una de las colecciones de metal precioso más extensas recuperadas en excavaciones científicas recientes dentro de Rusia. Tras finalizar los estudios técnicos y de catalogación, el conjunto pasó a manos del Museo Etnográfico e Histórico de Toda Rusia. Las autoridades del museo planearon una exhibición pública para que los visitantes observen este legado, ofreciendo una perspectiva real sobre un momento dramático de la historia que la arqueología logró traer al presente.