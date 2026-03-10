Descubrimiento de tesoro bajo casa histórica plantea una duda que ni los arqueólogos pueden descifrar

Origen y datación de las piezas imperiales

El análisis detallado de las piezas reveló que la colección incluyó ejemplares acuñados entre los años 1848 y 1911. La unidad más antigua perteneció al periodo de Nicolás I, aunque la mayor parte del conjunto correspondió al mandato de Nicolás II, el último monarca del Imperio ruso. La mayoría de los objetos fueron piezas de 10 rublos, las cuales mantuvieron una circulación constante a finales del siglo XIX.

tesoro El descubrimiento es de gran importancia para la región.

Debido a que la moneda más reciente data de 1911, los investigadores sostuvieron que el entierro de estas monedas sucedió pocos años después, bajo el contexto de la inestabilidad política de 1917. En aquel tiempo de agitación, muchas familias optaron por ocultar sus bienes materiales para evitar confiscaciones o robos derivados del colapso del sistema imperial. El hallazgo constituyó así un testimonio físico de la incertidumbre social de la época.

La labor de la arqueología ante un dueño desconocido

A pesar de las intensas búsquedas en los archivos locales, la identidad de la persona que escondió el oro siguió sin confirmarse. Los registros de principios del siglo XX indicaron que en esa calle residieron diversos perfiles sociales, desde sacerdotes y mercaderes hasta contadores, artesanos y obreros. Los cambios en la numeración histórica de las parcelas dificultaron la vinculación directa de la propiedad actual con un nombre específico del pasado, manteniendo el misterio del tesoro.

Este evento en Torzhok representó una de las colecciones de metal precioso más extensas recuperadas en excavaciones científicas recientes dentro de Rusia. Tras finalizar los estudios técnicos y de catalogación, el conjunto pasó a manos del Museo Etnográfico e Histórico de Toda Rusia. Las autoridades del museo planearon una exhibición pública para que los visitantes observen este legado, ofreciendo una perspectiva real sobre un momento dramático de la historia que la arqueología logró traer al presente.