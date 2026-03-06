La costa de Chubut se vio alterada por un macabro hallazgo que activó de inmediato los protocolos de seguridad. Un transeúnte que recorría la zona de médanos en el sector norte de Playa Unión, Chubut, divisó un objeto que sobresalía de la arena. Al acercarse, la sorpresa se transformó en estupor: se trataba de un cráneo humano.
Encontraron un cráneo humano en una playa de Chubut: se reactivó el caso de los jubilados desaparecidos
Un vecino que caminaba por una playa de Chubut, encontró un cráneo humano. Investigadores analizan el caso de los jubilados desaparecidos hace casi 5 meses
El descubrimiento fue en la mencionada Playa Unión, ubicada en la costa atlántica de la provincia de Chubut, a solo 5-6 km al este de la ciudad de Rawson, capital provincial.
Chubut consternada por el descubrimiento de un cráneo humano
Tras el llamado de alerta al sistema 101, personal de la Comisaría de Playa Unión de Chubut se desplazó al lugar, confirmando la veracidad del aviso del hallazgo de un cráneo humano.
La zona, frecuentada por deportistas y caminantes, fue rápidamente acordonada para evitar la contaminación de la escena. Posteriormente, peritos de la Policía Científica realizaron el levantamiento de los restos bajo un estricto protocolo.
Según fuentes policiales, el cráneo presentaba signos de haber estado enterrado durante un tiempo considerable, aunque será el laboratorio forense el que determine la “data de muerte” precisa.
Las condiciones climáticas de los últimos días, caracterizadas por fuertes vientos y el movimiento natural de las mareas, habrían sido los factores que provocaron la erosión necesaria para que el hueso quedara a la vista.
Entre la arqueología y el expediente judicial en Chubut
La investigación, que quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Chubut, se bifurca actualmente en dos hipótesis principales que mantienen en vilo a los investigadores:
- Restos arqueológicos: no es infrecuente que en el litoral patagónico la naturaleza deje al descubierto antiguos enterratorios de pueblos originarios. Si los análisis confirman que el cráneo tiene cientos de años, la causa pasará a manos de la Secretaría de Cultura y especialistas en antropología.
- Investigación criminal: por otro lado, la policía no descarta que el hallazgo pueda estar vinculado a una persona desaparecida en años recientes. Por ello, se realizarán cotejos de ADN con las bases de datos de búsquedas de paradero activas en la región.
Un hallazgo en Chubut que genera interrogantes
El caso ha generado una fuerte repercusión en Rawson y alrededores. Mientras los restos óseos ya se encuentran en la morgue judicial para las pericias de rigor, la comunidad recuerda otros hallazgos similares en la zona de El Doradillo o Puerto Madryn, donde la erosión suele jugar este tipo de pasadas.
Por el momento, el hermetismo es total respecto a si se encontraron otros restos óseos en las inmediaciones o si el cráneo presentaba signos de violencia, como fracturas o impactos. Se espera que, en las próximas 48 horas, los informes preliminares de los forenses arrojen luz sobre este misterio costero.
Búsqueda de los jubilados desaparecidos de Chubut
El cráneo encontrado se da en medio de un contexto particular en Chubut, donde desde hace casi 5 meses, la provincia está en vilo por la misteriosa desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de jubilados desaparecidos que es intensamente buscada por tierra, mar y aire en la zona de Cañadón Visser y de Rocas Coloradas, a más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia.