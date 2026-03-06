Encontraron un cráneo humano en una playa de Chubut: se reactivó el caso de los jubilados desaparecidos

La zona, frecuentada por deportistas y caminantes, fue rápidamente acordonada para evitar la contaminación de la escena. Posteriormente, peritos de la Policía Científica realizaron el levantamiento de los restos bajo un estricto protocolo.

Según fuentes policiales, el cráneo presentaba signos de haber estado enterrado durante un tiempo considerable, aunque será el laboratorio forense el que determine la “data de muerte” precisa.

Las condiciones climáticas de los últimos días, caracterizadas por fuertes vientos y el movimiento natural de las mareas, habrían sido los factores que provocaron la erosión necesaria para que el hueso quedara a la vista.

chubut-cráneo-humano-hallazgo3

Entre la arqueología y el expediente judicial en Chubut

La investigación, que quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Chubut, se bifurca actualmente en dos hipótesis principales que mantienen en vilo a los investigadores:

Restos arqueológicos: no es infrecuente que en el litoral patagónico la naturaleza deje al descubierto antiguos enterratorios de pueblos originarios. Si los análisis confirman que el cráneo tiene cientos de años, la causa pasará a manos de la Secretaría de Cultura y especialistas en antropología.

tiene cientos de años, la causa pasará a manos de la Secretaría de Cultura y especialistas en antropología. Investigación criminal: por otro lado, la policía no descarta que el hallazgo pueda estar vinculado a una persona desaparecida en años recientes. Por ello, se realizarán cotejos de ADN con las bases de datos de búsquedas de paradero activas en la región.

chubut-cráneo-humano-hallazgo

Un hallazgo en Chubut que genera interrogantes

El caso ha generado una fuerte repercusión en Rawson y alrededores. Mientras los restos óseos ya se encuentran en la morgue judicial para las pericias de rigor, la comunidad recuerda otros hallazgos similares en la zona de El Doradillo o Puerto Madryn, donde la erosión suele jugar este tipo de pasadas.

Por el momento, el hermetismo es total respecto a si se encontraron otros restos óseos en las inmediaciones o si el cráneo presentaba signos de violencia, como fracturas o impactos. Se espera que, en las próximas 48 horas, los informes preliminares de los forenses arrojen luz sobre este misterio costero.

Búsqueda de los jubilados desaparecidos de Chubut

El cráneo encontrado se da en medio de un contexto particular en Chubut, donde desde hace casi 5 meses, la provincia está en vilo por la misteriosa desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de jubilados desaparecidos que es intensamente buscada por tierra, mar y aire en la zona de Cañadón Visser y de Rocas Coloradas, a más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia.