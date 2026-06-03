Cada provincia argentina es mucho más que un punto en el mapa; es un capítulo en la crónica de un país que ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Sumergirse en los orígenes de sus escudos es descubrir una narrativa que entrelaza culturas y una historia única.
En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias se erigen como testimonios vivos de su historia, cada bandera como un hilo que nos conecta con historias pasadas de su origen. Hoy nos adentramos en la provincia del Chubut y su escudo.
El ADN de las provincias: así es cómo los símbolos del escudo de Chubut definen su identidad argentina
Antes de poseer un símbolo propio, en el territorio del Chubut se hizo uso del Escudo Nacional desde el momento en que se asentaron las primeras autoridades en la región y se mantuvo durante toda su etapa como Territorio Nacional.
Luego, el 28 de junio de 1955, mediante la Ley Nacional Nº 14.408, se le establece a Chubut el estado autónomo, estableciendo a Rawson como su capital provisional.
El escudo de la provincia, sin embargo, fue oficializado y sancionado en el año1964 cuya normativa le otorgó carácter legal al símbolo que hoy representa a la provincia. El resultado se dio en un concurso público convocado por el gobierno provincial cuyo ganador fue Jorge Rodríguez Nelly. Así mismo para conmemorar este símbolo de identidad, el 30 de octubre es su día.
¿Qué significa cada uno de los elementos del escudo de Chubut?
- Su nombre "Chubut" se debe a la presencia de los tehuelches, habitantes originarios a cuya lengua pertenece este vocablo, que significa "transparente, claro" en alusión a las aguas del río que recorre la región.
- La forma del escudo es por los antiguos escudos españoles simbolizando la integración de la región al proyecto colonizador hispánico.
- Laureles y el moño: representan la pertenencia de la provincia a la República Argentina.
- Espiga de trigo y el Dique Florentino Ameghino: representan la historia del riego y de la agricultura que permitieron el arraigo de los inmigrantes galeses y el poblamiento definitivo de la zona.
- El sol meridiano con sus quince rayos en forma de barras rígidas representa la realidad política de una provincia unida a través de sus quince departamentos.
- El campo está cortado en dos cuarteles de color azul, divididos por una faja de amarillo. El uso del azul-celeste y blanco en conjunto con los laureles reafirma la identidad nacional.