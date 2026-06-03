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El ADN de las provincias: así es cómo los símbolos del escudo de Chubut definen su identidad argentina

Cada provincia tiene un escudo que la identifica con orgullo, pero poco se conoce de sus historias y significados. ¿Cuál es la de la provincia de Chubut?

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El ADN de las provincias: así es cómo los símbolos del escudo de Chubut definen su identidad argentina. Foto Yatasto

El ADN de las provincias: así es cómo los símbolos del escudo de Chubut definen su identidad argentina. Foto Yatasto

Cada provincia argentina es mucho más que un punto en el mapa; es un capítulo en la crónica de un país que ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Sumergirse en los orígenes de sus escudos es descubrir una narrativa que entrelaza culturas y una historia única.

En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias se erigen como testimonios vivos de su historia, cada bandera como un hilo que nos conecta con historias pasadas de su origen. Hoy nos adentramos en la provincia del Chubut y su escudo.

El ADN de las provincias: así es cómo los símbolos del escudo de Chubut definen su identidad argentina

escudo de la provincia de chubut
El escudo fue el resultado de un concurso realizado entre el 11 de septiembre y el 27 de octubre de 1964. Foto Har&aacute;ldica en Argentina

El escudo fue el resultado de un concurso realizado entre el 11 de septiembre y el 27 de octubre de 1964. Foto Haráldica en Argentina

Antes de poseer un símbolo propio, en el territorio del Chubut se hizo uso del Escudo Nacional desde el momento en que se asentaron las primeras autoridades en la región y se mantuvo durante toda su etapa como Territorio Nacional.

Luego, el 28 de junio de 1955, mediante la Ley Nacional Nº 14.408, se le establece a Chubut el estado autónomo, estableciendo a Rawson como su capital provisional.

El escudo de la provincia, sin embargo, fue oficializado y sancionado en el año1964 cuya normativa le otorgó carácter legal al símbolo que hoy representa a la provincia. El resultado se dio en un concurso público convocado por el gobierno provincial cuyo ganador fue Jorge Rodríguez Nelly. Así mismo para conmemorar este símbolo de identidad, el 30 de octubre es su día.

¿Qué significa cada uno de los elementos del escudo de Chubut?

escudo chubut, bandera argentina
El 30 de octubre de 1964, la Comisi&oacute;n Legislativa eligio este dise&ntilde;o para convertirlo en el Escudo Provincial de Chubut. Foto Wikipedia

El 30 de octubre de 1964, la Comisión Legislativa eligio este diseño para convertirlo en el Escudo Provincial de Chubut. Foto Wikipedia

  • Su nombre "Chubut" se debe a la presencia de los tehuelches, habitantes originarios a cuya lengua pertenece este vocablo, que significa "transparente, claro" en alusión a las aguas del río que recorre la región.
  • La forma del escudo es por los antiguos escudos españoles simbolizando la integración de la región al proyecto colonizador hispánico.
  • Laureles y el moño: representan la pertenencia de la provincia a la República Argentina.
  • Espiga de trigo y el Dique Florentino Ameghino: representan la historia del riego y de la agricultura que permitieron el arraigo de los inmigrantes galeses y el poblamiento definitivo de la zona.
  • El sol meridiano con sus quince rayos en forma de barras rígidas representa la realidad política de una provincia unida a través de sus quince departamentos.
  • El campo está cortado en dos cuarteles de color azul, divididos por una faja de amarillo. El uso del azul-celeste y blanco en conjunto con los laureles reafirma la identidad nacional.

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