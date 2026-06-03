El ADN de las provincias: así es cómo los símbolos del escudo de Chubut definen su identidad argentina

Antes de poseer un símbolo propio, en el territorio del Chubut se hizo uso del Escudo Nacional desde el momento en que se asentaron las primeras autoridades en la región y se mantuvo durante toda su etapa como Territorio Nacional.

Luego, el 28 de junio de 1955, mediante la Ley Nacional Nº 14.408, se le establece a Chubut el estado autónomo, estableciendo a Rawson como su capital provisional.

El escudo de la provincia, sin embargo, fue oficializado y sancionado en el año1964 cuya normativa le otorgó carácter legal al símbolo que hoy representa a la provincia. El resultado se dio en un concurso público convocado por el gobierno provincial cuyo ganador fue Jorge Rodríguez Nelly. Así mismo para conmemorar este símbolo de identidad, el 30 de octubre es su día.

¿Qué significa cada uno de los elementos del escudo de Chubut?

escudo chubut, bandera argentina El 30 de octubre de 1964, la Comisión Legislativa eligio este diseño para convertirlo en el Escudo Provincial de Chubut. Foto Wikipedia