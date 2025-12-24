Bandera de Chubut: su historia, origen y significado de los elementos que representan a la provincia argentina

Historia de la bandera que representa la Patagonia Argentina

chubut El Día de la Bandera de Chubut se celebra el 15 de junio. La fecha es en conmemoración a la sanción de la Ley Nacional Nº 14.408 que creó la Provincia del Chubut en 1955.

La bandera de Chubut fue diseñada en 2004 y adopata oficialmente en 2005, luego de un concurso público que buscó representar la identidad provincial durante el gobierno de Mario Das Neves. El modelo elegido y destacado por sobre 180 trabajos, fue obra de Roxana Vanesa Jones, licenciada en Artes Visuales, luego de ser evaluada por expertos en diseño e historia provincial.

Las autoridades de la provincia realizaron una promesa de lealtad, establecida por la Ley 101. La norma también establece que la Bandera de la Provincia deberá ser usada dentro del territorio provincial, en todos los organismos provinciales o municipales y en los actos de conmemoración o recordación histórica o patriótica.

¿Cómo es la bandera de Chubut y qué significa?

bandera de chubut (1) La bandera tiene una proporción de 1:2.

La bandera está compuesta por tres franjas horizontales: franja superior azul- franja central blanca y franja inferior celeste. En el centro se destaca un sol amarillo estilizado, acompañado por una silueta geográfica de la provincia.

Por supuesto que cada elemento de la bandera de Chubut tiene un significado particular, entre ellos: