Cuánto dinero ganó Francisco Cerúndolo tras ser eliminado por Draper de Indian Wells

En una hora y 18 minutos -el cotejo se jugó en la cancha 2 del Indian Wells Tennis Garden- Cerúndolo fue superado por completo en el primer set por un contundente 6-1 ante Draper que busca defender el título de este Masters 1000 obtenido el año pasado.

En la segunda manga, el tenista nacido en Buenos Aires hace 27 años, emparejó el desarrollo del partido y llegó a estar 5-5, pero el británico mantuvo su saque y luego se quedó con el de Cerúndolo, ganando así esta llave por 7-5.

En la próxima ronda, Draper enfrentará al serbio Novak Djokovic (3°) que venció por 6-4, 1-6 y 6-4 al estadounidense Aleksandar Kovacevic.

Con este resultado, Cerúndolo estira su mala racha en este certamen ya que nunca pudo superar esta instancia en cuatro participaciones. Tanto en 2023 como en 2024, quedó eliminado en la tercera ronda y, en la edición pasada, perdió en la cuarta ronda.

El único argentino que queda en este Masters 1000 de Indian Wells es Sebastián Báez (53°) que enfrentará este lunes al ruso Daniil Medvedev (11°).

Cuánto dinero ganó Francisco Cerúndolo tras ser eliminado de Indian Wells

El tenista que está en el 20° puesto en el mundo, se quedó con 61.865 dólares, unos 87 millones de pesos.