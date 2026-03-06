Masters 1000 de Indian Wells: cuándo juegan los 6 argentinos que pasaron a la segunda ronda y dónde verlo

Finalmente, en el cuadro femenino, Solana Sierra empezó su camino en el desierto californiano venciendo por un doble 7-5 a la estadounidense Peyton Steams y se ganó el derecho a enfrentar a la 8va. favorita, la rusa Mirra Andreeva.

Embed - EL PARTIDO DE LA JORNADA SE LO LLEVÓ JUANMA CERÚNDOLO QUE AVANZÓ EN INDIAN WELLS | RESUMEN

Cuándo juegan los argentinos en la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells

Este viernes a las 20 hora argentina será el debut para Tomás Etcheverry, preclasificado número 29, quien arrancará directamente en la segunda ronda ante el canadiense Denis Shapovalov, verdugo del griego Stefanos Tsitsipas. Previamente, a las 18.20, Camilo Ugo se medirá con el estadounidense Brandon Nakashima (28)

Para el sábado quedará el debut de Francisco Cerúndolo (19) ante el francés Benjamin Bonzi, surgido de la qualy, y también se programarán los partidos de Báez, Juan Cerúndolo y Sierra ante Lehecka, Rinderknech y Andreeva, respectivamente.

Todos los partidos del Masters 1000 de Indian Wells se pueden ver por ESPN y Disney Plus.