Franco Colapinto, disconforme con el Alpine y con un problema en un ojo en el GP de Australia

El arranque del GP de Australia, primera fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1, dejó sensaciones diferentes para Franco Colapinto y Alpine respecto del nuevo A526.

Por UNO
El piloto argentino logró ubicarse 16 en la FP1 (1:23.325), superando a Pierre Gasly, pero en la FP2 cayó al puesto 18 (1:22.619) lejos de los punteros y fue autocrítico pero mantuvo la confianza en el potencial del equipo: “No hemos tenido un comienzo muy fluido, pero estoy seguro de que hemos aprendido lo suficiente para mejorar el rendimiento”, expresó.

colapinto 2
“Solo son entrenamientos y hemos visto algunas áreas donde sabemos que tenemos cosas que corregir y mejorar, algo que confío en que podamos hacer”, explicó Colapinto en el cierre de un día en el que tuvo un contratiempo ya que sufrió un problema con residuos de hielo seco que le afectaron el ojo: “Tuve un pequeño problema con hielo seco y residuos en el ojo al final de los entrenamientos libres 2. Afortunadamente, no fue demasiado grave ni motivo de preocupación”, aclaró.

Finalmente, Colapinto cerró con optimismo de cara a la FP 3 y la clasificación: “Hemos dado un buen número de vueltas, lo que nos da mucho que analizar y esperamos poder encontrar algunas mejoras”.

Para ver a Franco Colapinto en el GP de Australia de Fórmula 1

Viernes 6 de marzo

  • Práctica Libre 3: 22.30

Sábado 7 de marzo

  • Clasificación: 2 a.m

Domingo 8 de marzo

  • Carrera: 1 a.m

Televisa Disney+ Premium y Fox Sports.

