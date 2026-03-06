Tenía 27 lentes de contacto en el ojo y no lo sabía: sorpresa total en el quirófano

La mujer confesó que había utilizado lentes de contacto desechables mensuales durante 35 años. Lo más impactante es que atribuía la irritación y la sequedad en sus ojos simplemente al proceso natural de envejecimiento.

Al no asistir a revisiones oftalmológicas regulares, las lentes de contacto se fueron quedando atrapadas en la parte superior del ojo, una sobre otra, creando una masa compacta.

ojo, lentes de contacto La cirugía fue suspendida de inmediato.

En este caso particular, la cirugía de cataratas tuvo que ser pospuesta de inmediato para reducir el riesgo de una endoftalmitis (una inflamación severa del interior del globo ocular) debido a la acumulación de bacterias.

Tras la extracción de los lentes de contacto, la paciente reportó sentirse mucho más cómoda y sus síntomas de "ojo seco" desaparecieron por completo.

Consejos a la hora de usar lentes de contacto