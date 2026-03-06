Lo que comenzó como una intervención médica de rutina terminó convirtiéndose en uno de los casos más insólitos de la oftalmología moderna. Una mujer de 67 años acudió al Hospital Solihull, en el Reino Unido, para someterse a una operación de cataratas, pero los cirujanos quedaron completamente sorprendidos.
Tenía 27 lentes de contacto en el ojo y no lo sabía: sorpresa total en el quirófano
La mujer confesó que había utilizado lentes de contacto desechables mensuales durante 35 años. Afortundamente, nada malo le pasó
Al revisar la cavidad ocular de la paciente, los especialistas detectaron una extraña "masa azulada". Tras una inspección minuciosa, descubrieron que no se trataba de una malformación ni de un tumor, sino de un bloque de 17 lentes de contacto pegados entre sí. Sin embargo, no todo terminó ahí.
27 lentes de contacto en un solo ojo
Lo habitual es que una sola mota de polvo o una pestaña cause una molestia insoportable, pero esta paciente había logrado acumular casi tres decenas de lentes de contacto sin reportar un dolor agudo. Enun segundo examen, hallaron otras 10 lentes adicionales, sumando un total de 27 objetos extraños dentro de sus ojos.
La mujer confesó que había utilizado lentes de contacto desechables mensuales durante 35 años. Lo más impactante es que atribuía la irritación y la sequedad en sus ojos simplemente al proceso natural de envejecimiento.
Al no asistir a revisiones oftalmológicas regulares, las lentes de contacto se fueron quedando atrapadas en la parte superior del ojo, una sobre otra, creando una masa compacta.
En este caso particular, la cirugía de cataratas tuvo que ser pospuesta de inmediato para reducir el riesgo de una endoftalmitis (una inflamación severa del interior del globo ocular) debido a la acumulación de bacterias.
Tras la extracción de los lentes de contacto, la paciente reportó sentirse mucho más cómoda y sus síntomas de "ojo seco" desaparecieron por completo.
Consejos a la hora de usar lentes de contacto
- Lavado de manos: lave y seque bien sus manos antes de tocar los lentes.
- Solución adecuada: use solo la solución multipropósito recomendada, nunca agua, saliva o solución salina casera.
- Limpieza: limpie los lentes frotándolos suavemente con los dedos y enjuáguelos con solución antes de guardarlos.
- Cuidado del estuche: limpie el estuche con solución, déjelo secar al aire y cámbielo cada mes.
- No reutilizar solución: nunca rellene la solución del estuche; cámbiela totalmente cada vez.