La maniobra de Colapinto que enfureció a Hamilton en la práctica del GP de Australia de Fórmula 1

Luego del episodio se enojó Hamilton. Los comisarios deportivos anotaron el incidente para analizar una posible sanción al argentino.

Colapinto sigue con un importante sponsor

Colapinto volverá a contar con una de las empresas más reconocidas del país como uno de sus principales sponsors en su Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

“Una vuelta más, llegando juntos. Orgullosos de seguir siendo partners de Franco Colapinto y Alpine”, dijo la empresa argentina Mercado Libre en su cuenta oficial de la red social Instagram.

colapinto australia Colapinto busca protagonismo en la Fórmula 1.

“¿De verdad se pensaron que no nos iban a ver juntos?”, dijo Colapinto en el breve video compartido en Instagram, en donde también besó el logo de la marca tras pegar su calco en el auto.

Lo que viene para Colapinto en el GP de Australia de Fórmula 1

Viernes 6 de marzo