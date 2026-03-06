La maniobra de Colapinto que enfureció a Hamilton en la práctica del GP de Australia de Fórmula 1

Franco Colapínto hizo una maniobra que hizo enojar al siete veces campeón mnundial Lewis Hamilton en una de las prácticas libres del GP de Australia de Fórmula 1. El piloto argentino nacido hace 22 años en Pilar, provincia de Buenos Aires, buscará mejorar su labor del 2025 -no fue buena- con un nuevo auto.
Colapinto, el piloto de Alpine, que venía de un leve despiste en la segunda tanda y había completado 26 vueltas, se vio envuelto en una situación que provocó la reacción del británico.
Colapinto circulaba extremadamente lento por la recta principal y sobre el carril más rápido, mientras que Hamilton venía velozmente con su Ferrari y se topó con el Alpine. El británico dio un volantazo para evitar un accidente que pudo haber tenido consecuencias graves.
Luego del episodio se enojó Hamilton. Los comisarios deportivos anotaron el incidente para analizar una posible sanción al argentino.
Colapinto sigue con un importante sponsor
Colapinto volverá a contar con una de las empresas más reconocidas del país como uno de sus principales sponsors en su Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.
“Una vuelta más, llegando juntos. Orgullosos de seguir siendo partners de Franco Colapinto y Alpine”, dijo la empresa argentina Mercado Libre en su cuenta oficial de la red social Instagram.
“¿De verdad se pensaron que no nos iban a ver juntos?”, dijo Colapinto en el breve video compartido en Instagram, en donde también besó el logo de la marca tras pegar su calco en el auto.
Lo que viene para Colapinto en el GP de Australia de Fórmula 1