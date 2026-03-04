El detalle bien argentino de Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Australia

Pilotos titulares confirmados: Pierre Gasly y Franco Colapinto .

. Pilotos de reserva confirmados: Paul Aron y Kush Maini.

Monoplaza presentado: el Alpine A526.

Pretemporada realizada: en el Circuito de Barcelona - Cataluña y en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin.

Debut de Colapinto en Netflix: la participación del argentino en la octava temporada de Drive to Survive.

Es así que el cronograma de actividades indica que el próximo viernes la Fórmula 1 volverá a hacer rugir sus motores en el primer desafío de la temporada en el Circuito de Albert Park, Australia.

El detalle bien argentino de Franco Colapinto de cara al debut

Se dio a conocer el nuevo diseño del casco que Franco Colapinto utilizará en la temporada 2026 de la F1 donde volvió a mostrar que está orgulloso de ser el embajador argentino a todas partes del mundo en los diferentes circuitos de la Máxima.

Es por eso que su cabeza estará protegida por un diseño que combina los colores característicos de Alpine con la identidad argentina. De esta manera mezcla los tonos rosa, rojo, azul y blanco.

Casco de Colapinto

El diseño conserva a BWT como emblema central en la zona superior del monoplaza, reafirmando su rol como main sponsor. En tanto, las marcas Castore y Bell Helmets fueron redistribuidas para lograr una estética más equilibrada. En la parte frontal también continúa presente MSC, compañía de cruceros y logística que acompaña a Alpine como uno de sus socios comerciales más fuertes.

Además, su casco es muy diferente al de su compañero de equipo Pierre Gasly, ya que el del francés tiene como color predominante el celeste.

Cascos de la Fórmula 1 El diseño de Franco Colapinto es muy distinto al de su compañero de equipo.

Horarios del GP de Australia con Colapinto en pista

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22.30 (hora de Argentina).

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2 a.m.

Práctica Libre 3: 22.30.

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2 a.m.

Domingo 8 de marzo