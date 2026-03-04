El detalle bien argentino de Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Australia

Todo está listo para que Alpine deje atrás las flojas actuaciones de 2025 y empiece a vislumbrar un panorama más alentador en laFórmula 1 de cara a la temporada 2026, con la esperanza de que los cambios en el reglamento, la nueva unidad de potencia y la sólida pretemporada de Franco Colapinto y Pierre Gasly brinden sus frutos.
ElGran Premio de Australia comenzará con sus pruebas clasificatorias el próximo viernes y Colapinto aprovechará la oportunidad para saltar a la pista con un detalle bien argento.
Franco Colapinto está listo para el GP de Australia
La lista con los pasos previos al GP de Australia está completa con el check en muchos aspectos:
Pilotos titulares confirmados: Pierre Gasly y Franco Colapinto.
Pilotos de reserva confirmados: Paul Aron y Kush Maini.
Monoplaza presentado: el Alpine A526.
Pretemporada realizada: en el Circuito de Barcelona - Cataluña y en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin.
Es así que el cronograma de actividades indica que el próximo viernes la Fórmula 1 volverá a hacer rugir sus motores en el primer desafío de la temporada en el Circuito de Albert Park, Australia.
El detalle bien argentino de Franco Colapinto de cara al debut
Se dio a conocer el nuevo diseño del casco que Franco Colapinto utilizará en la temporada 2026 de la F1 donde volvió a mostrar que está orgulloso de ser el embajador argentino a todas partes del mundo en los diferentes circuitos de la Máxima.
Es por eso que su cabeza estará protegida por un diseño que combina los colores característicos de Alpine con la identidad argentina. De esta manera mezcla los tonos rosa, rojo, azul y blanco.
El diseño conserva a BWT como emblema central en la zona superior del monoplaza, reafirmando su rol como main sponsor. En tanto, las marcas Castore y Bell Helmets fueron redistribuidas para lograr una estética más equilibrada. En la parte frontal también continúa presente MSC, compañía de cruceros y logística que acompaña a Alpine como uno de sus socios comerciales más fuertes.
Además, su casco es muy diferente al de su compañero de equipo Pierre Gasly, ya que el del francés tiene como color predominante el celeste.
Horarios del GP de Australia con Colapinto en pista