Apareció un puma muy grande y tiene asustados a todo un barrio

Al revisar las imágenes, el personal de seguridad confirmó que se trataba de un ejemplar de puma (Puma concolor), lo que generó una lógica preocupación entre las familias del barrio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/2028988799007572340&partner=&hide_thread=false PUMA EN UN BARRIO CERRADO DE BERAZATEGUI

- Alertan de la presencia de un puma en el barrio Pueblos del Plata en Hudson

- Fue camino al río Hudson

- Hay denuncia policial y judicial pic.twitter.com/q5nm1a23T0 — Vía Szeta (@mauroszeta) March 4, 2026

Operativo de búsqueda y rescate del puma

Desde las primeras horas de este miércoles, personal de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires, junto con efectivos de la Policía Rural, iniciaron un rastrillaje exhaustivo del puma dentro del perímetro del barrio y en las zonas de monte aledañas.

El objetivo: lograr una captura segura mediante el uso de dardos tranquilizantes para no dañar al animal .

. El destino: una vez capturado, se espera que el ejemplar sea trasladado a la reserva ECAS (Estación de Cría de Animales Silvestres) para su evaluación veterinaria y posterior reinserción en un hábitat adecuado.

puma2

Recomendaciones a los vecinos por el puma suelto

Mientras el operativo en Berazategui por el puma continúa, la administración del barrio privado emitió un comunicado solicitando a los residentes:

Evitar salir de las viviendas si no es estrictamente necesario.

No intentar acorralar ni alimentar al animal , ya que su comportamiento ante el estrés es impredecible.

, ya que su comportamiento ante el estrés es impredecible. Mantener a las mascotas resguardadas en el interior de las casas.

¿Por qué aparecen pumas en zonas urbanas?

Expertos consultados señalan que el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios sobre zonas de humedales y montes nativos reduce el hábitat natural de estos depredadores, obligándolos a desplazarse en busca de alimento o nuevos territorios. Asimismo, no se descarta que el ejemplar haya escapado de algún domicilio donde era mantenido como “mascota” de forma ilegal.