Apareció un puma muy grande y tiene asustados a todo un barrio

La tranquilidad de un barrio privado en la zona de Hudson, partido de Berazategui, Buenos Aires, se vio interrumpida en las últimas horas por un visitante inesperado: un puma de gran tamaño. Los vecinos están con mucho miedo y en estado de alerta.
La aparición del animal, captada por las cámaras de seguridad del complejo, activó de inmediato un protocolo de emergencia que involucra a especialistas en fauna y fuerzas de seguridad.
Puma muy grande: el hallazgo que cambió la rutina
La alerta se encendió durante la madrugada, cuando los dispositivos de vigilancia del predio detectaron el movimiento de un animal que no coincidía con la fauna doméstica habitual.
Al revisar las imágenes, el personal de seguridad confirmó que se trataba de un ejemplar de puma (Puma concolor), lo que generó una lógica preocupación entre las familias del barrio.
Operativo de búsqueda y rescate del puma
Desde las primeras horas de este miércoles, personal de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires, junto con efectivos de la Policía Rural, iniciaron un rastrillaje exhaustivo del puma dentro del perímetro del barrio y en las zonas de monte aledañas.
- El objetivo: lograr una captura segura mediante el uso de dardos tranquilizantes para no dañar al animal.
- El destino: una vez capturado, se espera que el ejemplar sea trasladado a la reserva ECAS (Estación de Cría de Animales Silvestres) para su evaluación veterinaria y posterior reinserción en un hábitat adecuado.
Recomendaciones a los vecinos por el puma suelto
Mientras el operativo en Berazategui por el puma continúa, la administración del barrio privado emitió un comunicado solicitando a los residentes:
- Evitar salir de las viviendas si no es estrictamente necesario.
- No intentar acorralar ni alimentar al animal, ya que su comportamiento ante el estrés es impredecible.
- Mantener a las mascotas resguardadas en el interior de las casas.
¿Por qué aparecen pumas en zonas urbanas?
Expertos consultados señalan que el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios sobre zonas de humedales y montes nativos reduce el hábitat natural de estos depredadores, obligándolos a desplazarse en busca de alimento o nuevos territorios. Asimismo, no se descarta que el ejemplar haya escapado de algún domicilio donde era mantenido como “mascota” de forma ilegal.