Gastó 280 mil dólares en su auto nuevo, descubrió que era usado y ahora demanda a Porsche

Incluso la documentación interna del coche contenía pruebas del presunto fraude. Azizi encontró en la guantera una etiqueta de fábrica que indicaba explícitamente que la unidad no estaba disponible para la venta comercial. Este hallazgo reforzó la postura de la defensa, que sostiene la existencia de una conspiración entre la sede central de la empresa en Norteamérica y la concesionaria para ocultar el historial real del deportivo.

¿Auto usado o auto nuevo?

porsche El hombre de Florida pensó que compraba un auto nuevo, pero luego se llevó una decepción.

Los problemas técnicos no fueron menores, ya que el sistema eléctrico presentó fallas que lo mantuvieron fuera de servicio durante casi un año. Los peritos mecánicos detectaron piezas del chasis mal colocadas, una señal inequívoca de que las manos inexpertas de los aprendices no lograron devolver el auto a su estado original. Debido a esto, el usuario perdió la posibilidad de disfrutar de una inversión que superó los 280 mil dólares.

El proceso judicial busca ahora una compensación que incluya no solo el valor del vehículo, sino también los gastos financieros y los impuestos derivados de la operación. Mientras la empresa enfrenta estos cargos en la corte del condado de Seminole, el caso genera una alerta entre los coleccionistas de automóviles de lujo. La transparencia en la trazabilidad de estas unidades resulta fundamental cuando se manejan cifras tan elevadas en el mercado internacional de vehículos deportivos.

La situación actual del demandante es compleja, dado que el arbitraje inicial bajo la ley del limón no cubrió la totalidad de las pérdidas económicas. Por este motivo, la apelación sigue su curso para demostrar la responsabilidad de los vendedores en la comercialización de este usado bajo una apariencia engañosa. El resultado de este litigio podría sentar un precedente importante sobre las prácticas de distribución de unidades de entrenamiento en la industria automotriz.