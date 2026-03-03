El Inter igualó en cero en su visita al Como por las semifinales de la Copa de Italia

La primera llegada del partido fue del local, a los 16 minutos, con un pase largo que habilitó al carrilero Álex Valle, cuyo centro atrás desde la izquierda le llegó al delantero Mergim Vojvoda, que no definió rápido y su tiro fue bloqueado por un defensor.

El volante argentino Nicolás Paz tuvo su primer acercamiento a los 35 minutos, recibiendo sobre el borde izquierdo del área y cruzando un remate bajo, que el arquero Josep Martínez desvió hacia su costado izquierdo.

En 41 minutos Vojvoda recibió sobre el costado derecho del área, se deshizo de un rival y buscó un tiro al segundo palo, que se fue cerca del poste.

El primer ataque del complemento fue del Inter, antes del primer minuto, con un desborde por derecha del lateral Matteo Darmian, cuyo centro bajo dio en el segundo palo del guardameta Jean Butez.

La última llegada del partido fue del local, en el tercer minuto, cuando un centro rasante de Vojvoda asistió a Valle, que sorprendió al aparecer libre de marca en el área chica, aunque el carrilero impactó mal la pelota y definió muy desviado.