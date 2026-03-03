Cuándo y dónde se jugará la Finalissima entre la Selección argentina y España tras la postergación en Qatar

Con el tiempo ajustado por el inicio de la Copa Mundial de la FIFA, la Selección argentina y su rival, la Selección de España, se ven apremiados por este encuentro que se iba a disputar el próximo 27 de marzo en Lusail, Qatar.

Debido a los ataques que ha emprendido Irán contra sus vecinos, incluyendo Qatar, que ha sufrido bombardeos, varios eventos deportivos se han suspendido, entre ellos la Finalissima y la primera carrera automovilística de resistencia WEC (Campeonato Mundial de Resistencia), los 1812km de Qatar, a correrse entre el 26 y 28 de este mes.