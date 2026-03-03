Inicio Ovación Fútbol Finalissima
Cuándo y dónde se jugará la Finalissima entre la Selección argentina y España tras la postergación en Qatar

La Finalissima, entre Selección argentina y Selección de españa, programada para el 27 de marzo en Qatar y suspendida por la guerra, podría jugarse en Miami

Raúl Adriazola
Esta semana se definirá cuándo y dónde se jugará la Finalissima entre las Selección argentina y su par de España.

La esperada Finalissima, entre los seleccionados campeones de la Conmebol y la UEFA, que tenía ya fecha, sede, y entradas agotadas, debió suspenderse por los ataques de Irán al país anfitrión, Qatar, y ambas entidades del fútbol se reunirán para elegir una nueva sede.

Con el tiempo ajustado por el inicio de la Copa Mundial de la FIFA, la Selección argentina y su rival, la Selección de España, se ven apremiados por este encuentro que se iba a disputar el próximo 27 de marzo en Lusail, Qatar.

Debido a los ataques que ha emprendido Irán contra sus vecinos, incluyendo Qatar, que ha sufrido bombardeos, varios eventos deportivos se han suspendido, entre ellos la Finalissima y la primera carrera automovilística de resistencia WEC (Campeonato Mundial de Resistencia), los 1812km de Qatar, a correrse entre el 26 y 28 de este mes.

Nueva sede de la Finalissima: Miami core como favorita

Según algunas fuentes, la reunión urgente entre UEFA y Conmebol sería este jueves , y allí se definirá donde se jugará el partido entre argentinos y españoles.

Entre las opciones que se barajan resaltan dos canchas de Estados Unidos: el Hard Rock Stadium de Miami, el campo neutral que más fuerzas fue tomando por estas horas, y el Metlife Stadium de Nueva Jersey, donde se disputará la final de la Copa del Mundo.

