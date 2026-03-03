Gracias a Santiago Beltrán, River sacó un empate ante Independiente Rivadavia

Santiago Beltrán salvó la ropa en River. El arquero fue la gran figura de un Millonario golpeado en el empate 1 a 1 con Independiente Rivadavia, por la octava fecha del Torneo Apertura.
El guardavallas tuvo al menos tres tapadas fundamentales ante la Lepra (la última ante José Florentín fue monumental) en el partido que se jugó en el Malvinas Argentinas y salvó a su equipo de la derrota. El elenco de Núñez no la ha pasado bien en los últimos tiempos, ya que debió renunciar un DT histórico, Marcelo Gallardo -este lunes dirigió el entrenador interino Marcelo Escudero- y llegará en su reemplazo Eduardo Coudet.
Santiago Beltrán dialogó con ESPN, fue consultado acerca de si fue su mejor partido en el elenco de Núñez y respondió: "Sí, creo que fue uno de los mejores: es importante poder estar cuando lo necesita el equipo. Y a seguir por más".
"Creo que la primera porque estaba recién empezado el partido y viene de una desatención nuestra, pero por suerte estuve rápido para poder atorarlo", dijo Beltrán al referirse a cual fue su mejor tapada.
El arquero, quien reemplaza al lesionado Armani, tuvo tres atajadas fundamentales ante la Lepra. La primera fue en el comienzo del partido y tras un error defensivo del Millonario, achicó rápido contra la arremetida del Pipa Elordi, y luego frente a dos cabezazos de Florentín.
Por último Beltrán habló de su relación con Armani al decir: "Franco para mí es un gran referente, es un gran compañero también, me acompaña día a día. Está pasando una difícil, pero igualmente apoya, tira para el grupo y para mí. Me dice que lo disfrute, que esté tranquilo y que esté cuando lo necesita el equipo".