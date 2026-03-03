Gracias a Santiago Beltrán, River sacó un empate ante Independiente Rivadavia

"Creo que la primera porque estaba recién empezado el partido y viene de una desatención nuestra, pero por suerte estuve rápido para poder atorarlo", dijo Beltrán al referirse a cual fue su mejor tapada.

El arquero, quien reemplaza al lesionado Armani, tuvo tres atajadas fundamentales ante la Lepra. La primera fue en el comienzo del partido y tras un error defensivo del Millonario, achicó rápido contra la arremetida del Pipa Elordi, y luego frente a dos cabezazos de Florentín.

Santiago Beltán destacó el apoyo que recibe de Franco Armani en River

Por último Beltrán habló de su relación con Armani al decir: "Franco para mí es un gran referente, es un gran compañero también, me acompaña día a día. Está pasando una difícil, pero igualmente apoya, tira para el grupo y para mí. Me dice que lo disfrute, que esté tranquilo y que esté cuando lo necesita el equipo".

Las atajadas de Santiago Beltrán en el empate de River con Independiente Rivadavia: