Se conoció la frase picante que Mastantuono le dijo al árbitro antes de ser expulsado en la derrota del Real

El ex volante de River y actual figura del Real Madrid Franco Mastantuono tuvo un mal partido y fue expulsado con roja directa en la caída por 1 a 0 ante Getafe, por la fecha 26 de La Liga Española. El joven jugador le dijo una frase picante al árbitro Alejandro Muñiz Ruiz.
El hecho se produjo sobre el final del partido mientras se producía un lateral, cuando Mastantuono (surgió de River), de 18 años, le dijo al juez: "Vaya vergüenza, vaya p... vergüenza", según se detalló en el acta oficial tras el partido. El referí no dudó, lo expulsó y en su camino a los vestuarios, el cordobés de 18 años fue silbado en el Santiago Bernabéu.
Arbeloa criticó a Mastantuono
Eñ técnico interino del conjunto del Merengue, Álvaro Arbeloa, dijo que son cosas que "no pueden pasar" y comentó que no pueden tener "este tipo de acciones".
El Real recibió la segunda derrota consecutiva tras la caída 2-1 ante el Osasuna, por lo que está segundo en la Primera División con 60 puntos, a cuatro puntos del líder Barcelona, quien goleó al Villarreal por 4-1.
Mastantuono podría recibir una fuerte sanción
Según dijo el Diario AS, Mastantuono también tuvo un exceso verbal con el cuarto árbitro y se expone a una fuerte sanción. El ex River, que recibió su primera tarjeta roja en toda su carrera, en su primera temporada en el Madrid tuvo una pubalgia, aunque acumula 25 partidos, con tres goles y una asistencia.
Real Madrid se medirá el próximo viernes 6 de marzo ante el Celta en su visita a Vigo a las 17 horas. Después, jugará la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City de Pep Guardiola.