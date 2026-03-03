Se conoció la frase picante que Mastantuono le dijo al árbitro antes de ser expulsado en la derrota del Real

Embed

El Real recibió la segunda derrota consecutiva tras la caída 2-1 ante el Osasuna, por lo que está segundo en la Primera División con 60 puntos, a cuatro puntos del líder Barcelona, quien goleó al Villarreal por 4-1.

Mastantuono podría recibir una fuerte sanción

Según dijo el Diario AS, Mastantuono también tuvo un exceso verbal con el cuarto árbitro y se expone a una fuerte sanción. El ex River, que recibió su primera tarjeta roja en toda su carrera, en su primera temporada en el Madrid tuvo una pubalgia, aunque acumula 25 partidos, con tres goles y una asistencia.

mastantuono-1 Mastantuono recibió críticas en España.

Real Madrid se medirá el próximo viernes 6 de marzo ante el Celta en su visita a Vigo a las 17 horas. Después, jugará la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City de Pep Guardiola.