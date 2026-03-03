Gonzalo Ríos marcó el gol de Independiente Rivadavia ante River: "Es un punto importante para seguir arriba"

"Creo que el equipo estuvo muy bien, estuvo a la altura, de entrada entendimos que ellos iban a tener muchas dudas, lo aprovechamos, encontramos el gol rápido, tuvimos algunas oportunidades para poder extender el resultado y no lo logramos, ellos encuentran el gol y eso les da confianza para poder crecer, y a nosotros nos costó el segundo tiempo en el arranque, pero después creo que tuvimos más ocasiones y no las pudimos aprovechar", analizó el mediocampista.

festejo-independiente-rivadavia Independiente Rivadavia sumó un punto gracias al gol de Gonzalo Ríos. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

"Es un punto importante para seguir arriba. Por ahí duele por el segundo tiempo, no se pudo continuar lo hecho en el primero", dijo Ríos de 27 años.