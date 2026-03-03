Gonzalo Ríos marcó el gol de Independiente Rivadavia ante River: "Es un punto importante para seguir arriba"

Gonzalo Ríos volvió a Independiente Rivadavia y no solo se ganó un lugar en la consideración de Alfredo Berti sino que marcó goles importantes como el de este lunes ante River, en el Malvinas.
Gonzalo Ríos volvió a Independiente Rivadavia y se ganó un lugar a fuerza de buenos rendimientos y goles importantes como el de este lunes ante River.
Gonzalo Ríos volvió a Independiente Rivadavia y no solo se ganó un lugar en la consideración de Alfredo Berti sino que marcó goles importantes como el de este lunes ante River, en el Malvinas.
"Creo que el equipo estuvo muy bien, estuvo a la altura, de entrada entendimos que ellos iban a tener muchas dudas, lo aprovechamos, encontramos el gol rápido, tuvimos algunas oportunidades para poder extender el resultado y no lo logramos, ellos encuentran el gol y eso les da confianza para poder crecer, y a nosotros nos costó el segundo tiempo en el arranque, pero después creo que tuvimos más ocasiones y no las pudimos aprovechar", analizó el mediocampista.
"Es un punto importante para seguir arriba. Por ahí duele por el segundo tiempo, no se pudo continuar lo hecho en el primero", dijo Ríos de 27 años.
"Creo que nos ganamos un respeto muy grande, creo que eso lo demostramos, estamos pasando mitad de campeonato y el equipo está primero, peleando arriba. Nos ganamos el respeto que merece el club", resaltó quien marcó su segundo gol en 9 partidos desde que volvió a la Lepra tras su préstamo en Banfield.
"Ir a Banfield me hizo sumar mucha experiencia, agarré mucha confianza y hoy en día estoy mejor plantado dentro del campo", reconoció.
"A mi me gusta ganar, es algo lindo que sumar asistencias y goles, creo que me identifico más por asistir", reconoció Gonzalo Ríos antes de revelar que le dedicó al gol a su mujer que es "muy gallina".