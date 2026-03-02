Daniel Vila, en Independiente Rivadavia vs. River: "Cuando ponemos las energías en positivo, los resultados llegan"

Sobre el presente del equipo, Daniel Vila enfatizó la importancia de la energía positiva: "Yo creo mucho en las energías. Cuando todos los que estamos detrás de un proyecto, y en este caso todos, dirigentes, jugadores, hinchas, ponemos las energías en positivo, los resultados llegan, créanme que es así".

Daniel Vila y la relación entre Independiente Rivadavia y River

En cuanto a River, Daniel Vila lo describió como una gran institución con jugadores de mucha jerarquía, a pesar de estar viviendo un momento complicado por la salida de Gallardo y algunos resultados adversos. "Tiene muchos jugadores y un gran plantel de mucha jerarquía, River va a salir adelante seguramente", afirmó Vila tras destacar la buena relación entre ambos clubes, mencionando un intercambio de camisetas con el presidente del club millonario.

Reunión en la AFA para definir si habrá fútbol el fin de semana

Además, adelantó que este martes habrá una reunión de presidentes en la AFA para definir si habrá o no fútbol el fin de semana. "Yo voy a escuchar qué quieren los demás y en función de la propuesta que haya se decidirá, pero en realidad no sé bien para qué es la reunión porque no han pasado el temario", concluyó.

Finalmente, Daniel Vila expresó su alegría por volver al Malvinas Argentinas, aunque reconoció que siempre le gustar jugar en el Gargantini y respecto a las obras anunciadas solo adelantó que comenzarán próximamente las del sector de calle Boulogne Sur Mer.