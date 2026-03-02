Inicio Ovación Fútbol Daniel Vila
Torneo Apertura

Daniel Vila, en Independiente Rivadavia vs. River: "Cuando ponemos las energías en positivo, los resultados llegan"

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, habló con optimismo en la previa del partido ante el Millonario por el Torneo Apertura.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Vila, satisfecho con el buen momento de la Lepra.

Vila, satisfecho con el buen momento de la Lepra.

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, compartió sus sensaciones en la previa del partido contra River en el estadio Malvinas Argentinas. Destacó el buen momento del equipo, puntero de en la tabla anual y resaltó la importancia de mantener la energía positiva para obtener buenos resultados.

"Suena raro, ¿no? Pero es así, somos punteros del campeonato en la tabla de la Zona B y en la general", expresó el dirigente reflejando el orgullo por el presente de La Lepra: "A este equipo le teníamos mucha fe porque creo que se armó bien, se trajeron buenos refuerzos sobre una base ya sólida, así que desde que empezó el campeonato estábamos con la confianza de que nos iba a ir bien".

vila 2

Al recordar el último enfrentamiento entre Independiente y River en la semifinal de la Copa Argentina, Vila mencionó: "Ese y el último que jugamos de local, en esta misma cancha, donde ganamos 2 a 1 con un gol de Ham, pase de Villa, en el último minuto". Además, reveló que saludó a Ezequiel Centurión, quien volvió a River tras un exitoso paso por Independiente, pero descartó por el momento una gestión para su regreso.

Sobre el presente del equipo, Daniel Vila enfatizó la importancia de la energía positiva: "Yo creo mucho en las energías. Cuando todos los que estamos detrás de un proyecto, y en este caso todos, dirigentes, jugadores, hinchas, ponemos las energías en positivo, los resultados llegan, créanme que es así".

Daniel Vila y la relación entre Independiente Rivadavia y River

En cuanto a River, Daniel Vila lo describió como una gran institución con jugadores de mucha jerarquía, a pesar de estar viviendo un momento complicado por la salida de Gallardo y algunos resultados adversos. "Tiene muchos jugadores y un gran plantel de mucha jerarquía, River va a salir adelante seguramente", afirmó Vila tras destacar la buena relación entre ambos clubes, mencionando un intercambio de camisetas con el presidente del club millonario.

Embed - Daniel Vila en la previa de Independiente Rivadavia vs River

Reunión en la AFA para definir si habrá fútbol el fin de semana

Además, adelantó que este martes habrá una reunión de presidentes en la AFA para definir si habrá o no fútbol el fin de semana. "Yo voy a escuchar qué quieren los demás y en función de la propuesta que haya se decidirá, pero en realidad no sé bien para qué es la reunión porque no han pasado el temario", concluyó.

Finalmente, Daniel Vila expresó su alegría por volver al Malvinas Argentinas, aunque reconoció que siempre le gustar jugar en el Gargantini y respecto a las obras anunciadas solo adelantó que comenzarán próximamente las del sector de calle Boulogne Sur Mer.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas