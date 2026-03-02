Independiente Rivadavia y su gente volvieron al Malvinas para una noche especial ante River

Independiente Rivadavia volvió al Malvinas Argentinas para jugar nada menos que con River y defender su condición de puntero de la Zona B del Torneo Apertura.
El equipo dirigido por Alfredo Berti acumula 16 puntos y llegó a la octava fecha del Torneo Apertura 2026 siendo el mejor equipo de este inicio de temporada en el fútbol argentino.
La Lepra viene de empatar (1-1) ante Racing y un buen resultado puede ser clave para potenciar este buen momento y ratificar sus aspiraciones de alcanzar la clasificación a la siguiente fase.
Otro que vive un partido especial es Sebastián Villa ya que a su pasado en Boca le agregó la novela de este verano cuando los Millonarios se mostraron interesados en contratarlo.
En el entretiempo del encuentro de este lunes se sorteará una camiseta de la Lepra entre los los hinchas que donen útiles escolares.
La habitual iniciativa de la Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia sorteó esta vez nada menos que la número 10 de Matáis Fernández.
Para el partido de este lunes, los Socios Plenos de Independiente Rivadavia con cuota al día pudieron ingresar sin cargo extra a la Platea Preferencial del estadio Malvinas Argentinas.
El historial entre Independiente Rivadavia y River sigue favoreciendo al club de Núñez, pero la brecha se ha acortado durante los últimos dos años.
Jugaron 10 partidos, River ganó 6, Independiente Rivadavia ganó 3 y empataron 1 con 9 goles de los azules y 26 del Millo. El dato es que la Lepra ganó 2 de los últimos 3 enfrentamientos incluyendo la semifinal de la Copa Argentina 2025.
Bautista Dadín, a préstamo en la Lepra, engrosó la lista de futbolistas que vistieron también la camiseta de River.
Ariel Ortega, Luciano Abecasis, Ezequiel Centurión y Joaquín Arzura son otros de los que pasaron por ambos clubes.