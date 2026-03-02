Independiente Rivadavia y su gente volvieron al Malvinas para una noche especial ante River

Otro que vive un partido especial es Sebastián Villa ya que a su pasado en Boca le agregó la novela de este verano cuando los Millonarios se mostraron interesados en contratarlo.

La voz de los hinchas de la Lepra

Embed - Hincha de la Lepra Previa contra River

Independiente Rivadavia y la Fundación Grupo América, otra vez juntos

En el entretiempo del encuentro de este lunes se sorteará una camiseta de la Lepra entre los los hinchas que donen útiles escolares.

La habitual iniciativa de la Fundación Grupo América e Independiente Rivadavia sorteó esta vez nada menos que la número 10 de Matáis Fernández.

Un gesto de la Lepra con sus socios plenos

Para el partido de este lunes, los Socios Plenos de Independiente Rivadavia con cuota al día pudieron ingresar sin cargo extra a la Platea Preferencial del estadio Malvinas Argentinas.

Los Caudillos, presentes en el Malvinas

Embed - Independiente Rivadavia en la previa con River

El historial de la Lepra ante River

El historial entre Independiente Rivadavia y River sigue favoreciendo al club de Núñez, pero la brecha se ha acortado durante los últimos dos años.

Jugaron 10 partidos, River ganó 6, Independiente Rivadavia ganó 3 y empataron 1 con 9 goles de los azules y 26 del Millo. El dato es que la Lepra ganó 2 de los últimos 3 enfrentamientos incluyendo la semifinal de la Copa Argentina 2025.

Dadín en la historia común entre ambos clubes

Bautista Dadín, a préstamo en la Lepra, engrosó la lista de futbolistas que vistieron también la camiseta de River.

Embed - La Lepra y su gente en el Malvinas

Ariel Ortega, Luciano Abecasis, Ezequiel Centurión y Joaquín Arzura son otros de los que pasaron por ambos clubes.