Los hinchas de Independiente Rivadavia desataron una fiesta Monumental: el recibimiento de la Lepra

Ingreso Independiente Rivadavia Los hinchas de Independiente Rivadavia recibieron al plantel entre aplausos. Axel Lloret / Diario UNO

Independiente Rivadavia desató una fiesta en el estadio Malvinas Argentinas

Aunque el partido no se jugó en el Bautista Gargantini, los hinchas de Independiente Rivadavia se encargaron de demostrar que la fiesta la iban a armar ellos. Por eso, cuando ingresaron los equipos, hubo un show de fuegos artificiales que tiñó la cancha de azul.

Los presentes quedaron sorprendidos por la duración de los juegos pirotécnicos, que se hicieron sentir en la zona de la Platea Descubierta y la Popular Sur.

El intenso humo de las bengalas llegó al campo de juego, por lo que el árbitro Facundo Tello envió la órden de esperar unos instantes antes de dar por iniciado el encuentro correspondiente a la Fecha 8 del Torneo Apertura.