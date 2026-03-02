Los hinchas de Independiente Rivadavia desataron una fiesta Monumental: el recibimiento de la Lepra

Así se evidenció en las tribunas, donde los fanáticos de Independiente Rivadavia ocuparon la totalidad de la Platea Descubierta, la Popular Sur y la Platea Cubierta.
En tanto, los hinchas neutrales se ubicaron en la Platea Cubierta (sector norte) y en la Popular Norte, aunque no acompañaron en gran número como suelen hacerlo en otras oportunidades; por eso, la popular presentó muchos espacios vacíos.
Independiente Rivadavia desató una fiesta en el estadio Malvinas Argentinas
Aunque el partido no se jugó en el Bautista Gargantini, los hinchas de Independiente Rivadavia se encargaron de demostrar que la fiesta la iban a armar ellos. Por eso, cuando ingresaron los equipos, hubo un show de fuegos artificiales que tiñó la cancha de azul.
Los presentes quedaron sorprendidos por la duración de los juegos pirotécnicos, que se hicieron sentir en la zona de la Platea Descubierta y la Popular Sur.
El intenso humo de las bengalas llegó al campo de juego, por lo que el árbitro Facundo Tello envió la órden de esperar unos instantes antes de dar por iniciado el encuentro correspondiente a la Fecha 8 del Torneo Apertura.