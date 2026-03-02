Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Teñidos de azul

Los hinchas de Independiente Rivadavia desataron una fiesta Monumental: el recibimiento de la Lepra

El ingreso de los equipos estuvo teñido con los colores de Independiente Rivadavia, quienes se hicieron cargo de armar la fiesta

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Teñidos de azul: detrás del once inicial de Independiente Rivadavia estaba el humo de las bengalas.

Axel Lloret / Diario UNO

Nuevamente, la pirotecnia y el color azul se convirtieron en protagonistas del ingreso de los equipos. Cuando Independiente Rivadavia y River Plate salieron al campo de juego, la Lepra dejó en claro que, aunque no jugó en el Bautista Gargantini, el Estadio Malvinas Argentinas también es su casa.

Así se evidenció en las tribunas, donde los fanáticos de Independiente Rivadavia ocuparon la totalidad de la Platea Descubierta, la Popular Sur y la Platea Cubierta.

En tanto, los hinchas neutrales se ubicaron en la Platea Cubierta (sector norte) y en la Popular Norte, aunque no acompañaron en gran número como suelen hacerlo en otras oportunidades; por eso, la popular presentó muchos espacios vacíos.

&nbsp;Los hinchas de Independiente Rivadavia recibieron al plantel entre aplausos.

Independiente Rivadavia desató una fiesta en el estadio Malvinas Argentinas

Aunque el partido no se jugó en el Bautista Gargantini, los hinchas de Independiente Rivadavia se encargaron de demostrar que la fiesta la iban a armar ellos. Por eso, cuando ingresaron los equipos, hubo un show de fuegos artificiales que tiñó la cancha de azul.

Los presentes quedaron sorprendidos por la duración de los juegos pirotécnicos, que se hicieron sentir en la zona de la Platea Descubierta y la Popular Sur.

El intenso humo de las bengalas llegó al campo de juego, por lo que el árbitro Facundo Tello envió la órden de esperar unos instantes antes de dar por iniciado el encuentro correspondiente a la Fecha 8 del Torneo Apertura.

