Federico Chiapetta y el regreso del fútbol al estadio Malvinas Argentinas: "Claro que se extrañaba"

Sobre lo que viene, el funcionario asumió: "No va a ser como antes con la localía de Godoy Cruz que era cada 15 días o menos, pero creo vamos a tener a Independiente Rivadavia, por ejemplo en estos casos por una cuestión de recaudación y cantidad de público, está confirmado tal partido de Maipú con Godoy Cruz también para convocar más gente".

"Vamos a tener Libertadores este año, algunos partidos de Copa Argentina seguramente se van cerrando con el transcurso de la etapa de clasificación. No va a ser como antes, pero creo que vamos a ir recuperando el ritmo que que ha tenido siempre el Malvinas y dependiendo de qué pasa con la con las obras de remodelación del Bautista Gargantini. Cuando eso suceda, que llevará más o menos un año, Independiente Rivadavia va a ser local acá. Eso no está confirmado, pero seguramente, como lo ha anunciado su presidente, no estamos muy lejos de que empiecen".

Embed - Federico Chiapetta y el regreso del fútbol al Malvinas

Federico Chiapetta y las expectativas para el 2026

-¿Cómo se preparan para recibir la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia?

-Bueno, muy bien, el Estadio Malvinas Argentinas está altamente calificado para ese tipo de eventos internacionales, hemos tenido muchos acá, eliminatorias de la selección, hemos tenido el Mundial Sub-20 hace no mucho tiempo, Libertadores de Godoy Cruz. Estamos acostumbrados, por supuesto siempre es un esfuerzo en el mantenimiento, reposición de butacas como todas las nuevas que se han puesto, se han puesto en la platea este cubierta. Hay que estar muy atento en un mantenimiento constante para seguir manteniendo este Malvinas en las mejores condiciones como siempre ha estado".

-¿Han tenido más tiempo para poder trabajar con tranquilidad en mantenimiento del estadio?"

- Sí, siempre hemos trabajado bien, la verdad que el Malvinas, salvo algunas excepciones por cuestiones climáticas, ha estado prioritariamente en muy buenas condiciones. Tenemos más tiempo, pero estamos acostumbrados a trabajar con buen ritmo partido a partido. Mi equipo está acostumbrado.