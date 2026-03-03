Marcelo Escudero se hizo cargo de River en un momento difícil: "El equipo lo hizo bien"

River sumó este lunes un punto en Mendoza bajo la dirección técnica interina de Marcelo Escudero quien se hizo cargo de la breve transición entre la salida de Marcelo Gallardo y el arribo de Eduardo Coudet.
River sumó este lunes un punto en Mendoza bajo la dirección técnica interina de Marcelo Escudero quien se hizo cargo de la breve transición entre la salida de Marcelo Gallardo y el arribo de Eduardo Coudet.
"En primer lugar, quiero agradecerle al club por la oportunidad. Sé que era un momento difícil, un momento complicado, porque ya había ido el entrenador, uno de los entregadores más importantes de la historia del club. A los chicos los encontré golpeados, pero siempre con mucho ánimo de revertir esto", asumió el ex mediocampista.
"Ya ven que viajó todo el plantel, para nosotros era importante que estén los chicos unidos. Por suerte, pudimos sacar adelante. El partido era difícil, sabíamos que íbamos a jugar con uno de los punteros y en una cancha complicada, pero me parece que el equipo lo hizo bien", dijo el DT de la Reserva millonaria tras la igualdad 1 a 1 como visitante ante Independiente Rivadavia por la octava fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en el estadio Malvinas Argentinas.
El DT interino dispuso que Marcos Acuña sea titular y luego, durante los 90', hizo ingresar al juvenil Cristian Jaime por Subiabre, al colombiano Kevin Castaño por Driussi y casi con el tiempo cumplido incluyó a Maximiliano Salas por Freitas y Facundo Colidio por Moreno.
"La a verdad que lo de Santiago (Beltrán) es algo que no pasa habitualmente. Es real que llegó en quinta división, lo trajo Tato Montes. Y es un chico tan inteligente, que está tan preparado y tiene muy claro lo que quiere, que hizo en uno o dos años lo que por ahí otros chicos lo hacen en mucho más tiempo. Y bueno, por suerte sigue mejorando, es un chico que es muy aplicado y seguramente va a seguir creciendo porque todos los días se prepara para ser mejor", resaltó Escudero respecto del joven arquero Santiago Beltrán.