Marcelo Escudero se hizo cargo de River en un momento difícil: "El equipo lo hizo bien"

"En primer lugar, quiero agradecerle al club por la oportunidad. Sé que era un momento difícil, un momento complicado, porque ya había ido el entrenador, uno de los entregadores más importantes de la historia del club. A los chicos los encontré golpeados, pero siempre con mucho ánimo de revertir esto", asumió el ex mediocampista.

escudero 5 Marcelo Escudero dirigió a River como interino por segunda vez. Foto: Axel Lloret/UNO

"Ya ven que viajó todo el plantel, para nosotros era importante que estén los chicos unidos. Por suerte, pudimos sacar adelante. El partido era difícil, sabíamos que íbamos a jugar con uno de los punteros y en una cancha complicada, pero me parece que el equipo lo hizo bien", dijo el DT de la Reserva millonaria tras la igualdad 1 a 1 como visitante ante Independiente Rivadavia por la octava fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en el estadio Malvinas Argentinas.