Zaid Romero, el mendocino que brilló con el Getafe ante el Real Madrid, en el Bernabéu

Con un aporte clave en la defensa, Zaid Romero fue uno de los puntos clave del histórico triunfo del Getafe ante el Real Madrid, en el mismísimo estadio Santiago Bernabéu.
Con un aporte clave en la defensa, Zaid Romero fue uno de los puntos clave del histórico triunfo del Getafe ante el Real Madrid, en el mismísimo estadio Santiago Bernabéu.
Con un aporte clave en la defensa, Zaid Romero fue uno de los puntos clave del histórico triunfo del Getafe ante el Real Madrid, en el mismísimo estadio Santiago Bernabéu.
El mendocino de 26 años maniató al joven Gonzalo García y fue clave para el triunfo 1 a 0 del equipo visitante con gol del uruguayo Satriano, un resultado que permite al ganador escalar al puesto 11 en la La Liga con 32 puntos 26 fechas.
El ex delantero de Boca Luis Vázquez también fue titular en el Getafe club al que Zaid Romero llegó en el mercado de pases del invierno europeo tras no haber tenido mucha continuidad en el Brujas.
Real Madrid, con unos pocos minutos de Franco Mastantuono quién terminó expulsado, volvió a decepcionar y el DT interino, Álvaro Arbeloa, está cada vez más cuestionado al frente de un equipo que ahora quedó a 4 puntos del Barcelona en la tabla de posiciones.
En apenas 6 partidos en su nuevo club Zaid Romero ya se ganó un lugar en el once inicial y también en el corazón de los hinchas del Getafe que este lunes logró ganar por segunda vez en su historia en el estadio del Real Madrid (la anterior fue en 2008).
En una reciente entrevista con el diario español ABC, el defensor resumió su trayectoria y su llegada al fútbol español: "Yo empiezo a jugar en Godoy Cruz, un equipo que ahora, desgraciadamente, está en Segunda, pero es un club hermoso. Luego jugué en Liga Universitaria de Quito, que es uno de los mejores equipos de Ecuador y de Sudamérica. Allí crecí mucho y eso se notó cuando fiché por Estudiantes. Ahí se vio mi mejor versión y ganamos dos títulos, pero sabía que ese no era mi techo y por eso peleé para dar el salto a Europa"..
"En el Brujas no jugué lo que pensaba, pero saqué todo lo positivo. Debuté en Champions, gané una Copa de Bélgica y una Supercopa, y entendí cómo era el fútbol europeo", contó antes de revelar la intimidad de su llegada al Getafe: "Varias personas que me hablaron muy bien de Bordalás (el DT) y del propio Getafe. Por ejemplo, Fede Fernández, que fue compañero mío en Estudiantes y jugó en el Getafe. Y mis agentes también consideraban que era la mejor opción".