Zaid Romero, el mendocino que brilló con el Getafe ante el Real Madrid, en el Bernabéu

Real Madrid, con unos pocos minutos de Franco Mastantuono quién terminó expulsado, volvió a decepcionar y el DT interino, Álvaro Arbeloa, está cada vez más cuestionado al frente de un equipo que ahora quedó a 4 puntos del Barcelona en la tabla de posiciones.

"No estoy pensando en la salvación del Getafe, sino en mirar hacia arriba antes que hacia abajo. Esa es mi mentalidad, soy un ganador y prefiero mirar hacia arriba" (Zaid Romero).

Real Madrid cayó 1-0 ante Getafe y se aleja del líder BARCELONA | La Liga

Zaid Romero fue figura ante el Real Madrid

En apenas 6 partidos en su nuevo club Zaid Romero ya se ganó un lugar en el once inicial y también en el corazón de los hinchas del Getafe que este lunes logró ganar por segunda vez en su historia en el estadio del Real Madrid (la anterior fue en 2008).

En una reciente entrevista con el diario español ABC, el defensor resumió su trayectoria y su llegada al fútbol español: "Yo empiezo a jugar en Godoy Cruz, un equipo que ahora, desgraciadamente, está en Segunda, pero es un club hermoso. Luego jugué en Liga Universitaria de Quito, que es uno de los mejores equipos de Ecuador y de Sudamérica. Allí crecí mucho y eso se notó cuando fiché por Estudiantes. Ahí se vio mi mejor versión y ganamos dos títulos, pero sabía que ese no era mi techo y por eso peleé para dar el salto a Europa"..

"En el Brujas no jugué lo que pensaba, pero saqué todo lo positivo. Debuté en Champions, gané una Copa de Bélgica y una Supercopa, y entendí cómo era el fútbol europeo", contó antes de revelar la intimidad de su llegada al Getafe: "Varias personas que me hablaron muy bien de Bordalás (el DT) y del propio Getafe. Por ejemplo, Fede Fernández, que fue compañero mío en Estudiantes y jugó en el Getafe. Y mis agentes también consideraban que era la mejor opción".