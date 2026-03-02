Sin hormigón ni acero: la construcción de casas mega resistentes de Corea que sorprende al mundo

Están hechas principalmente de madera, tierra, piedra y papel, sin utilizar hormigón armado ni estructuras de acero. Su diseño no era improvisado. Cada elemento cumple una función estructural y climática específica, permitiendo que la casa se adaptara a las estaciones extremas de la península de Corea.

Cómo son estas casas

Hoy, estas casas todavía pueden verse en lugares como el Bukchon Hanok Village, donde muchas hanok han sobrevivido más de cien años. Su durabilidad y eficiencia demuestran que es posible construir viviendas funcionales sin hormigón ni acero, utilizando únicamente conocimiento estructural, materiales naturales y diseño inteligente.

Las hanok se caracteriza por