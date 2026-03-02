Durante siglos, en el este de Asia se desarrolló una forma de construcción de viviendas que no dependía del hormigón ni del acero, materiales que hoy parecen indispensables. Estas casas no solo eran resistentes, sino que estaban diseñadas para trabajar con la naturaleza.
Sin hormigón ni acero: la construcción de casas mega resistentes de Corea que sorprende al mundo
Utilizando materiales innovadores, estas viviendas coreanas desafían la construcción tradicional y prometen resistencia extrema sin depender de hormigón ni acero
Regulan la temperatura, soportaban el paso del tiempo y ofrecían confort sin tecnología moderna. Su existencia demuestra que la ingeniería tradicional podía resolver problemas complejos utilizando únicamente materiales naturales. Te contamos todo sobre este tipo de construcción.
Se trata de las hanok, las casas tradicionales de Corea del Sur. Estas viviendas comenzaron a construirse hace más de mil años y alcanzaron su máximo desarrollo durante distintas dinastías coreanas.
Están hechas principalmente de madera, tierra, piedra y papel, sin utilizar hormigón armado ni estructuras de acero. Su diseño no era improvisado. Cada elemento cumple una función estructural y climática específica, permitiendo que la casa se adaptara a las estaciones extremas de la península de Corea.
Cómo son estas casas
Hoy, estas casas todavía pueden verse en lugares como el Bukchon Hanok Village, donde muchas hanok han sobrevivido más de cien años. Su durabilidad y eficiencia demuestran que es posible construir viviendas funcionales sin hormigón ni acero, utilizando únicamente conocimiento estructural, materiales naturales y diseño inteligente.
Las hanok se caracteriza por
- El esqueleto de la casa está formado por vigas y columnas de madera ensambladas sin clavos. Las uniones se realizan mediante encastres precisos que distribuyen el peso de forma uniforme.
- Las paredes se construyen con una mezcla de tierra y otros materiales naturales, lo que proporciona aislamiento térmico y estabilidad.
- Las hanok utilizan el sistema tradicional ondol, que calienta el suelo mediante aire caliente que circula por debajo del piso. Este método permite mantener el interior cálido durante el invierno sin radiadores ni sistemas modernos.
- Sus techos curvos, cubiertos con tejas, permiten evacuar nieve y lluvia con eficiencia, evitando acumulaciones que puedan dañar la estructura.
- Las ventanas y puertas se cubren con hanji, un papel tradicional coreano resistente, fabricado a partir de fibras vegetales, que permite el paso de la luz y ayuda a regular la humedad.
- La orientación de la casa se planifica cuidadosamente para aprovechar el sol en invierno y generar ventilación en verano, reduciendo la necesidad de sistemas artificiales.