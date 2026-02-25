No es en China: comienza la construcción del aeropuerto más grande de Asia

Más allá de su tamaño, el aeropuerto responde a una necesidad concreta. La región de Nueva Delhi experimenta un crecimiento acelerado del tráfico aéreo, y el nuevo aeropuerto permitirá aliviar la presión sobre el actual aeropuerto Indira Gandhi, facilitando el transporte de pasajeros y mercancías. Además, la construcción fue concebido bajo estándares ambientales modernos y busca convertirse en uno de los primeros aeropuertos de India con emisiones netas cero, marcando un cambio hacia una infraestructura más sostenible.

Noida International Airport

¿Cómo será este aeropuerto?

La escala física de esta construcción también impresiona:

El aeropuerto ocupa más de 1.300 hectáreas solo en su primera fase, y su expansión futura incluirá hasta seis pistas de aterrizaje, instalaciones de carga y nuevas terminales.

La inversión total supera los 29.000 millones de rupias, reflejando la magnitud de una obra pensada para las próximas décadas.

En su primera fase, esta construcción, tendrá capacidad para recibir alrededor de 12 millones de pasajeros por año, con una pista de 3,9 kilómetros y una terminal moderna preparada para vuelos nacionales e internacionales. Pero esto es solo el comienzo. El proyecto completo se desarrollará en cuatro etapas y, una vez finalizado, podrá manejar hasta 70 millones de pasajeros anualmente, colocándolo entre los aeropuertos más grandes del mundo y uno de los más importantes de Asia.

Las operaciones comenzarán de forma gradual, con vuelos nacionales primero y servicios internacionales previstos poco después, conectando ciudades clave como Mumbai, Dubái y Singapur. Esto transformará el aeropuerto en una puerta directa entre India y el resto del mundo.