Construye un muro subterráneo en la playa más famosa de Brasil para contener el mar

Su función es tan técnica como esencial. No bloquea las olas directamente, sino que actúa bajo la superficie, limitando la infiltración de agua y el desplazamiento de arena que debilita la costa con el tiempo. Al mismo tiempo, protege el paseo marítimo, las avenidas y los edificios cercanos, evitando que el agua subterránea erosione las bases sobre las que se sostiene la ciudad.

Playa (1)

¿Cómo será esta construcción única en la playa?

La necesidad de esta obra surgió tras una transformación radical. En 2021, la ciudad amplió artificialmente la playa, aumentando su ancho entre 25 y 70 metros para mejorar el turismo y proteger la costa. Sin embargo, ese cambio alteró el equilibrio natural del litoral. Con el tiempo, comenzaron a aparecer inundaciones, acumulaciones de agua y sectores donde la arena perdía estabilidad, evidenciando que la intervención necesitaba una defensa más profunda y permanente.

El muro no trabaja solo. Forma parte de un sistema más amplio de macrodrenaje, con galerías subterráneas capaces de evacuar enormes volúmenes de agua durante tormentas y mareas altas. Estas estructuras canalizan el flujo hacia puntos seguros, reduciendo el riesgo de inundaciones y ayudando a preservar la forma de la playa frente a eventos extremos. La construcción, con un costo superior a los 31 millones de reales y un plazo estimado de hasta 20 meses.