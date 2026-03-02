Qué significa que tu orina salga con "espuma" y cuándo debes consultar al médico

Otra causa frecuente es la presencia de productos de limpieza en el inodoro que reaccionan con los fluidos corporales. Sin embargo, hay otros puntos de vista desde el plano de la salud.

Cuando no bebes suficiente agua, la orina se vuelve más concentrada. Esta alta densidad de solutos puede favorecer la aparición de espuma superficial.

diabetes La diabetes y la hipertensión pueden ser el resultado de esta condición.

Los riñones actúan como filtros que retienen las proteínas en la sangre. Si estos filtros se dañan, la proteína se filtra a la orina, creando una espuma espesa similar a la de un jabón o un huevo batido. Esta es la causa médica más relevante.

La presencia persistente de espuma en la orina suele ser el primer síntoma de enfermedades renales crónicas. Condiciones como la diabetes o la hipertensión pueden debilitar los vasos sanguíneos de los riñones.

Cuando consultar a un médico

No todas las burbujas son una emergencia, pero debes programar una cita médica si notas lo siguiente: