Mateo Mendoza le pone el pecho al duro momento de Godoy Cruz

Mateo Mendoza y su autocrítica del duro momento de Godoy Cruz

Con respecto a la presión de la gente, afirmó: "En todos lados cuesta jugar con la presión, nosotros hicimos un gran partido, creo que nos falta ser efectivos en los metros finales. Estamos haciendo buenos partidos pero no podemos cerrarlo con un triunfo".

Mateo Mendoza y el cambio de categoría

Mateo Mendoza se refirió a lo que significa jugar en la Primera Nacional y reconoció: "Esta división es durísima, no estamos adaptando, en las dos primeras fechas nos marcaron dos goles. Con Deportivo Madryn pudimos mantener el arco en cero, ellos no nos patearon al arco y merecimos ganar el partido".

Sobre el descenso a la Primera Nacional

Mateo Mendoza se refirió al duro momento de descender a la Primera Nacional y arrancar de nuevo. "Fue un momento muy duro el que nos tocó vivir, estamos en el club para dar la cara y poder revertir este mal momento, ojalá que se empiecen a dar los resultados", opinó el jugador que ha tenido un gran crecimiento y se ha ganado un lugar en el Tomba.