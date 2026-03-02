Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

Mateo Mendoza le pone el pecho al duro momento de Godoy Cruz

Mateo Mendoza fue muy autocrítico por la actualidad que vive Godoy Cruz que no puede ganar en el torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mateo Mendoza tras el empate de Godoy Cruz ante Deportivo Madryn dejó sus sensaciones.

Mateo Mendoza tras el empate de Godoy Cruz ante Deportivo Madryn dejó sus sensaciones.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Godoy Cruz está viviendo un momento muy duro en el torneo de la Primera Nacional, todavía no puede ganar. Tras el empate ante Deportivo Madryn, en el Feliciano Gambarte, el defensor Mateo Mendoza no ocultó su malestar porque el equipo no puede ganar, empató los tres encuentros que disputó en el torneo.

El futbolista fue muy claro en sus conceptos sobre la actualidad que vive el Tomba.

Godoy Cruz
Godoy Cruz sigue sin ganar en la Primera Nacional. Los hinchas se fueron muy calientes, algunos se metieron al campo de juego.

Godoy Cruz sigue sin ganar en la Primera Nacional. Los hinchas se fueron muy calientes, algunos se metieron al campo de juego.

El zaguero central mostró mucha autocrítica para describir el momento que atraviesa el equipo. "Nosotros entendemos la ansiedad y el malestar que tiene el hincha, es la misma que tenemos nosotros. Somos los primeros que queremos ganar y más en nuestra cancha", reveló en la zona mixta del Feliciano Gambarte.

Embed - Mateo Mendoza y su autocrítica del duro momento de Godoy Cruz

Con respecto a la presión de la gente, afirmó: "En todos lados cuesta jugar con la presión, nosotros hicimos un gran partido, creo que nos falta ser efectivos en los metros finales. Estamos haciendo buenos partidos pero no podemos cerrarlo con un triunfo".

Mateo Mendoza y el cambio de categoría

Mateo Mendoza se refirió a lo que significa jugar en la Primera Nacional y reconoció: "Esta división es durísima, no estamos adaptando, en las dos primeras fechas nos marcaron dos goles. Con Deportivo Madryn pudimos mantener el arco en cero, ellos no nos patearon al arco y merecimos ganar el partido".

Sobre el descenso a la Primera Nacional

Mateo Mendoza se refirió al duro momento de descender a la Primera Nacional y arrancar de nuevo. "Fue un momento muy duro el que nos tocó vivir, estamos en el club para dar la cara y poder revertir este mal momento, ojalá que se empiecen a dar los resultados", opinó el jugador que ha tenido un gran crecimiento y se ha ganado un lugar en el Tomba.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas