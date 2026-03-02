WhatsApp: el código que nunca debes compartir para evitar que roben tu cuenta

En un mundo donde la tecnología es el pilar de nuestras comunicaciones, la seguridad digital se ha vuelto una prioridad impostergable. Recientemente, una nueva ola de ataques dirigidos a usuarios de WhatsApp ha encendido las alarmas de los expertos.
El objetivo de los delincuentes es simple pero devastador: tomar el control total de tu cuenta mediante un solo dato que jamás deberías entregar, siendo esta una norma fundamental en materia de ciberseguridad.
El código de seis dígitos: La llave de tu privacidad a WhatsApp
El método utilizado por los ciberdelincuentes no requiere de grandes conocimientos de programación, sino de una técnica conocida como ingeniería social. Todo comienza cuando recibes un mensaje de texto (SMS) con un código de verificación de seis dígitos que tú no has solicitado.
Casi de inmediato, un contacto de confianza te escribe por WhatsApp con una excusa convincente: "Hola, te envié un código de seis dígitos por error a tu celular, ¿me lo puedes pasar?". Si cometes el error de compartir ese número, estarás entregando la "llave maestra" para que los atacantes vinculen tu cuenta en su propio dispositivo, cerrando tu sesión instantáneamente.
El robo de una cuenta de WhatsApp es solo el primer paso de un esquema de fraude mayor. Una vez que los criminales tienen acceso a tu perfil, pueden:
- Suplantar tu identidad: escriben a tus familiares y amigos pidiendo transferencias de dinero por supuestas "emergencias".
- Acceder a información sensible: revisan historiales de chat en busca de contraseñas, fotos privadas o datos bancarios.
- Distribuir malware: envian enlaces infectados a todos tus contactos para expandir la red de estafas.
Cómo protegerte de esta estafa
La tecnología nos ofrece herramientas para defendernos, pero la mejor barrera es la precaución. La regla de oro es absoluta: nunca compartas el código de verificación por SMS con nadie, ni siquiera con personas que parezcan ser de tu entorno cercano.
Para blindar tu cuenta, los especialistas en ciberseguridad recomiendan activar la verificación en dos pasos. Esta función, disponible en los ajustes de cuenta de la aplicación, te permite crear un PIN de seis dígitos que se te solicitará periódicamente y cada vez que intentes registrar tu número en un teléfono nuevo.