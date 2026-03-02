WhatsApp: el código que nunca debes compartir para evitar que roben tu cuenta

Casi de inmediato, un contacto de confianza te escribe por WhatsApp con una excusa convincente: "Hola, te envié un código de seis dígitos por error a tu celular, ¿me lo puedes pasar?". Si cometes el error de compartir ese número, estarás entregando la "llave maestra" para que los atacantes vinculen tu cuenta en su propio dispositivo, cerrando tu sesión instantáneamente.

ciberseguridad, whatsapp Este código de seis dígitos puede ayudarte a que no roben tu cuenta.

El robo de una cuenta de WhatsApp es solo el primer paso de un esquema de fraude mayor. Una vez que los criminales tienen acceso a tu perfil, pueden:

Suplantar tu identidad: escriben a tus familiares y amigos pidiendo transferencias de dinero por supuestas "emergencias".

Acceder a información sensible: revisan historiales de chat en busca de contraseñas, fotos privadas o datos bancarios.

Distribuir malware: envian enlaces infectados a todos tus contactos para expandir la red de estafas.

Cómo protegerte de esta estafa

La tecnología nos ofrece herramientas para defendernos, pero la mejor barrera es la precaución. La regla de oro es absoluta: nunca compartas el código de verificación por SMS con nadie, ni siquiera con personas que parezcan ser de tu entorno cercano.

Para blindar tu cuenta, los especialistas en ciberseguridad recomiendan activar la verificación en dos pasos. Esta función, disponible en los ajustes de cuenta de la aplicación, te permite crear un PIN de seis dígitos que se te solicitará periódicamente y cada vez que intentes registrar tu número en un teléfono nuevo.