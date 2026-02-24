En la actualidad, WhatsApp es una de las herramientas que utilizan ciberdelincuentes para cometer robos, suplantación de identidad y otros fraudes similares. Una de las medidas que ha tomado Meta (desde hace varios meses) para frenar esta situación es blindar la aplicación con un PIN de seis dígitos. Ahora redobla el esfuerzo y potencia la seguridad con una contraseña alfanumérica.
WhatsApp blinda su app: el PIN de 6 dígitos será reemplazado por una contraseña alfanumérica de 20 caracteres
Hoy en día, la arquitectura de seguridad de WhatsApp incluye el cifrado de extremo a extremo, mensajes temporales y copias de seguridad protegidas, como así también el ya mencionado PIN de seis dígitos. Sin embargo, ante la sofisticación de las amenazas cibernéticas, la compañía ha decidido reforzar el eslabón más crítico: el acceso inicial a la cuenta.
Hasta el momento, la protección de "doble factor" en la aplicación se basaba en un PIN de seis dígitos. Aunque efectivo, este sistema numérico resulta limitado frente a ataques de fuerza bruta o técnicas de ingeniería social. Según informa el sitio especializado WABetaInfo, en la versión beta para Android (v2.26.7.8), WhatsApp está desarrollando una transición hacia contraseñas alfanuméricas completas.
Esta nueva función permitirá a los usuarios configurar una clave de acceso que entre los 6 y los 20 caracteres. La exigencia técnica es clara: la combinación debe incluir, como mínimo, una letra y un número. Al alejarse del esquema puramente numérico, la plataforma introduce una complejidad matemática que hace que el acceso no autorizado sea exponencialmente más difícil de ejecutar.
Es importante señalar que esta mejora se encuentra actualmente en fase de desarrollo. Por ahora, solo es visible para un grupo selecto de probadores en versiones beta, aunque se prevé un despliegue global en las próximas semanas, ya que esta función es magnífica en materia de ciberseguridad y será de gran utilidad para todos los usuarios, tanto de Android como de iOS.
Esta función de WhatsApp, que actualmente se encuentra en versión beta, llega para combatir especialmente al SIM Swapping, un tipo de fraude donde el ciberdelincuente logra clonar el número de la víctima para interceptar los mensajes de verificación tradicionales. Con la nueva implementación, aunque el delincuente posea el código SMS enviado por la plataforma, deberá descifrar la clave alfanumérica de 20 caracteres.