WhatsApp blinda su app: el PIN de 6 dígitos será reemplazado por una contraseña alfanumérica de 20 caracteres

WhatsApp WhatsApp blindará su aplicación con esta nueva función.

Esta nueva función permitirá a los usuarios configurar una clave de acceso que entre los 6 y los 20 caracteres. La exigencia técnica es clara: la combinación debe incluir, como mínimo, una letra y un número. Al alejarse del esquema puramente numérico, la plataforma introduce una complejidad matemática que hace que el acceso no autorizado sea exponencialmente más difícil de ejecutar.

Es importante señalar que esta mejora se encuentra actualmente en fase de desarrollo. Por ahora, solo es visible para un grupo selecto de probadores en versiones beta, aunque se prevé un despliegue global en las próximas semanas, ya que esta función es magnífica en materia de ciberseguridad y será de gran utilidad para todos los usuarios, tanto de Android como de iOS.

contraseña whatsapp Así se ve la nueva función beta de WhatsApp. Foto: WABI

Esta función de WhatsApp, que actualmente se encuentra en versión beta, llega para combatir especialmente al SIM Swapping, un tipo de fraude donde el ciberdelincuente logra clonar el número de la víctima para interceptar los mensajes de verificación tradicionales. Con la nueva implementación, aunque el delincuente posea el código SMS enviado por la plataforma, deberá descifrar la clave alfanumérica de 20 caracteres.