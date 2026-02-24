En tecnología móvil, Samsung es una de las empresas líderes en todo el mundo. Parte de este prestigio se debe a los celulares última generación que lanza año tras años. Y para este 2026, tal como nos indica el calendario de la compañía, es el turno del Galaxy S26 y todo su ecosistema. Para ponerle fin al misterio, la marca surcoreana anunció cuándo será la presentación en sociedad de estos dispositivos tope de gama.
Samsung le pone fin al misterio y anuncia cuándo conoceremos la nueva línea de celulares Galaxy S26
En las próximas horas conoceremos el nuevo buque insignia de Samsung. Su precio todavía es una incógnita, aunque hay indicios
Alerta Samsung: ¿Cuándo es el lanzamiento del Galaxy S26?
A través de sus plataformas oficiales, Samsung anunció que el próximo 25 de febrero a las 15hs (Argentina), conoceremos al nuevo Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra, entre otros dispositivos y tecnologías que también se presentarán en el mismo Galaxy Unpacked de San Francisco.
“La nueva serie Galaxy S está en camino, creada para simplificar las interacciones diarias, inspirar confianza y hacer que Galaxy AI se sienta integrada de manera fluida desde el momento en que la tienes en tus manos”, dice el comunicado de prensa de Samsung, avisando también que el evento se transmitirá para todo el mundo a través de su canal de YouTube y su sitio web oficial.
Filtran características del Samsung Galaxy S26
A pocas horas del lanzamiento oficial del Samsung Galaxy S26, se filtraron características que podrían tener estos teléfonos tope de gama. En lo que respecta al diseño, en principio solo estarán en los colores negro, mate y violeta cobalto. También contará con un módulo de tres cámaras unificadas.
Mientras que en lo que respecta a lo técnico, el Samsung Galaxy S26 traería un procesador Snapdragon 8 Elite de quinta generación; 256 GB de almacenamiento interno; cámara principal de 200 megapíxeles, ultra gran angular de 50 megapíxeles, teleobjetivos 5x y 3x de 50 megapíxeles y 10 megapíxeles, cámara frontal de 12 MP; y batería de 5,000 mAh.
¿Qué precio tendrá el nuevo Samsung Galaxy S26?
Estos celulares se presentarán oficialmente el próximo 25 de febrero, pero saldrán al mercado recién dentro de 10 a 14 días. En lo que concierne al precio, si bien todavía no hay nada oficial, se estima que el Galaxy S26 tenga un valor de 859 dólares, el Galaxy S26+ alrededor de 1.059 dólares y el Galaxy S26 Ultra valga 1.359 dólares.