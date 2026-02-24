Samsung le pone fin al misterio y anuncia cuándo conoceremos la nueva línea de celulares Galaxy S26

Galaxy Unpacked 2026 Samsung presentará sus celulares tope de gama dentro de las próximas horas.

Filtran características del Samsung Galaxy S26

A pocas horas del lanzamiento oficial del Samsung Galaxy S26, se filtraron características que podrían tener estos teléfonos tope de gama. En lo que respecta al diseño, en principio solo estarán en los colores negro, mate y violeta cobalto. También contará con un módulo de tres cámaras unificadas.

Mientras que en lo que respecta a lo técnico, el Samsung Galaxy S26 traería un procesador Snapdragon 8 Elite de quinta generación; 256 GB de almacenamiento interno; cámara principal de 200 megapíxeles, ultra gran angular de 50 megapíxeles, teleobjetivos 5x y 3x de 50 megapíxeles y 10 megapíxeles, cámara frontal de 12 MP; y batería de 5,000 mAh.

samsung s26 Así sería el nuevo Samsung S26. Foto: Android Headlines

¿Qué precio tendrá el nuevo Samsung Galaxy S26?

Estos celulares se presentarán oficialmente el próximo 25 de febrero, pero saldrán al mercado recién dentro de 10 a 14 días. En lo que concierne al precio, si bien todavía no hay nada oficial, se estima que el Galaxy S26 tenga un valor de 859 dólares, el Galaxy S26+ alrededor de 1.059 dólares y el Galaxy S26 Ultra valga 1.359 dólares.