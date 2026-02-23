El violador serial del barrio Unimev pidió seguir cumpliendo los 26 años de pena en domiciliaria

barrio unimev.jpg El hombre solía cometer los abusos sexuales en el segundo piso de la casa.

La defensa de Jorge Ramón pidió el beneficio teniendo en cuenta que ya tiene más de 70 años. El domicilio propuesto es la casa de una prima que vive en las inmediaciones del Centro Cultural Le Parc, ubicado en San José.

La jueza María Cristina Pietrasanta ordenó realizar una serie de medidas relativas respecto a la viabilidad técnica del domicilio en cuestión, de la persona que va a ser su tutora y también solicitó que se notifique a todas las víctimas para que puedan participar de la audiencia donde se definirá si sigue alojado en la cárcel o con prisión domiciliaria.

Abusador serial del barrio Unimev

Jorge Elías Ramón fue acusado a mediados de marzo de 2016, porque los padres de unas mellizas de 9 años descubrieron que sus hijas habían sufrido abusos sexuales cuando tomaban clases particulares en la casa del hombre, en el barrio Unimev. Tras esta presentación judicial, dos semanas después se sumó una tercera víctima, de 10 años, quien también acudía a clases en ese lugar.

jorge elias ramon abuso sexual 2 Una jueza definirá si le da la prisión domiciliaria al abusador sexual.

En la causa por el abuso sexual consta que en realidad la docente era la esposa de Jorge Ramón, pero este último solía ayudarla a dar clases debido a la cantidad de niños y jóvenes que asistían al domicilio.

El hombre enfrentó un primer juicio donde recibió 18 años de cárcel por los tres primeros hechos y la sentencia fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia. En medio de ese debate apareció una cuarta denuncia por un abuso sexual de una menor de 10 años. En un segundo debate fue sentenciado a 12 años de cárcel, que se unificaron en 26 años teniendo en cuenta la otra sentencia.