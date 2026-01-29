Las señales que indican que tu contraseña es vulnerable y podrías ser víctima de un delito cibernético

En cuanto a las contraseñas creadas con letras, los hackers necesitan sólo 10 minutos para descifrar una de seis caracteres que sólo contenga minúsculas. Entre las más usadas en todo el mundo, de acuerdo a distintos informes especializados, se encuentran “password”, “contraseña”, “secret” y “qwerty”.

contraseña clave Evitá crear contraseñas fáciles de descifrar.

¿Cómo crear una contraseña infalible?

Para crear contraseñas robustas e imposibles de descifrar, es fundamental prestar especial atención tanto a la longitud de la clave como a la combinación de letras, números y símbolos. Dependiendo de la plataforma en la cual tengamos la cuenta, será la cantidad de caracteres que podemos usar.

Lo ideal es que tenga al menos 8-10 caracteres y esté compuesta por letras (mayúsculas y minúsculas), números y caracteres especiales (como @, #, $, ¡ o*). Además, tal como te mencioné anteriormente, es primordial tener una clave para cada cuenta. En la misma línea, se sugiere renovar las contraseñas al menos cada 6 meses, para mantener la seguridad.

contraseña Así podrás crear una contraseña robusta.

De esta forma, los ciberdelincuentes demorarán años en descifrar tu contraseña, incluso con sus softwares sofisticados. Así, tu información personal y confidencial estará a salvo, al mismo tiempo que estarás blindado de todo tipo de robo cibernético.