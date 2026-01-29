En un mundo totalmente digitalizado, los hackers cuentan con distintas herramientas que permiten vulnerar nuestras contraseñas en cuestión de segundos. De hecho, algunas claves simples se pueden descifrar en menos de 1 minuto. Esto significa que, en un abrir y cerrar de ojos, ciberdelincuentes podrán ingresar a nuestro correo, redes sociales y aplicaciones bancarias, entre otras plataformas.
Las señales que indican que tu contraseña es vulnerable y podrías ser víctima de un delito cibernético
Los ciberdelitos están en auge gracias a los programas sofisticados que manejan hackers y sirven para adivinar contraseñas en pocos segundos
Esto se debe, en primer lugar, a la elección de una contraseña simple y sencilla. Pero algo más grave que esto es el error de utilizar una misma clave para más de una cuenta. En consecuencia, cuando hackers descifran una, prueban en todas nuestras cuentas y así se apoderan de cualquier tipo de información sensible.
¿Cuáles son las señales que indican que una contraseña es vulnerable?
La principal señal que indica que nuestra contraseña es vulnerable radica en el uso de números consecutivos. Las claves más sencillas de descifrar para ciberdelincuentes son aquellas que tienen dígitos continuos como “1234567890”, “12345”, “1234”, “4444”. Tampoco se sugiere utilizar cifras vinculadas a fecha de nacimiento.
En cuanto a las contraseñas creadas con letras, los hackers necesitan sólo 10 minutos para descifrar una de seis caracteres que sólo contenga minúsculas. Entre las más usadas en todo el mundo, de acuerdo a distintos informes especializados, se encuentran “password”, “contraseña”, “secret” y “qwerty”.
¿Cómo crear una contraseña infalible?
Para crear contraseñas robustas e imposibles de descifrar, es fundamental prestar especial atención tanto a la longitud de la clave como a la combinación de letras, números y símbolos. Dependiendo de la plataforma en la cual tengamos la cuenta, será la cantidad de caracteres que podemos usar.
Lo ideal es que tenga al menos 8-10 caracteres y esté compuesta por letras (mayúsculas y minúsculas), números y caracteres especiales (como @, #, $, ¡ o*). Además, tal como te mencioné anteriormente, es primordial tener una clave para cada cuenta. En la misma línea, se sugiere renovar las contraseñas al menos cada 6 meses, para mantener la seguridad.
De esta forma, los ciberdelincuentes demorarán años en descifrar tu contraseña, incluso con sus softwares sofisticados. Así, tu información personal y confidencial estará a salvo, al mismo tiempo que estarás blindado de todo tipo de robo cibernético.