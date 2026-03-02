Un UPD distinto: desayuno con padres, protocolo activo y una jornada sin incidentes

Un UPD tranquilo en Mendoza

La funcionaria subrayó que el objetivo del protocolo era generar una instancia previa para que las familias comprendieran qué es el UPD y por qué resulta tan importante acompañar este momento. “Hace más de 15 años se ha convertido en un rito para los adolescentes que están pasando a otra etapa. Es un año y hay que celebrarlo, pero aquí lo estamos viendo, lo estamos celebrando bien, todos juntos”, expresó.

En cuanto al panorama general en la provincia, Páez indicó que hasta el momento se registraron alrededor de 20 llamados por distintas situaciones y algunas clausuras de UPD que se realizaban en lugares no habilitados. “Estamos en comunicación constante con el Ministerio de Seguridad. No te puedo decir con certeza si eran de escuelas orientadas u otras modalidades, pero el UPD 360 que propusimos con el protocolo y el acta ha sido trabajado muy bien en las escuelas y les ha dado respaldo a los directores para lograr que las familias hoy estén aquí compartiendo el desayuno con los chicos de quinto”, afirmó.

"Es una jornada tranquila y el UPD se da como lo habíamos previsto"

También estuvo presente Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar. “Muy bien, muy tranquilo, una jornada muy tranquila. No tenemos grandes incidentes informados desde el Ministerio en la provincia”, aseguró. Destacó que las medidas adoptadas desde la DGE, la activación del protocolo y el trabajo con los padres resultaron efectivos. “Vemos la presencia de los adultos, cuestión muy importante. En esta escuela Mario Casale vemos a los padres que han organizado el desayuno junto con las autoridades del colegio y están aquí presentes acompañando el primer día de su último primer día”, remarcó.

protocolo upd Una jornada tranquila hasta el momento, señalaron las funcionarias de Educación en el colegio Casales.

Respecto a los llamados por emergencias, confirmó que no hubo situaciones graves. “No tenemos información de ningún estado grave en ningún lugar de la provincia. Son algunos llamados recibidos también desde el 0800 al Ministerio de Seguridad, pero no se ha informado nada complejo”, explicó.

En otras instituciones también se replicó la modalidad de desayuno y acompañamiento familiar. El hermano Eutimio Rubio Sáez, representante legal del colegio San José de los Hermanos Maristas, indicó que en esa institución el UPD se desarrolla en la Villa Maristas, en El Challao, y que la jornada también fue tranquila, con desayuno y presencia obligatoria de padres.

UPD.jpg El protocolo incluyó la presencia de adultos responsables. "No hubo inconvenientes", señalaron las funcionarias de Educación que estuvieron presentes en una secundaria de Las Heras.

Desde las familias, el balance fue positivo. Janina Versace, mamá de un alumno de quinto año, contó que los chicos realizaron el festejo nocturno pero con organización y diálogo previo. “Hablar mucho con los chicos con el tema del alcohol. El mío no toma porque juega al fútbol, entonces por ese lado vamos bien”, relató. Destacó la organización entre padres, el grupo de WhatsApp con directivos y el trabajo previo de una semana para definir cómo debían presentarse los estudiantes. “Hemos organizado con los papás traerle el desayuno a los chicos como el último primer día de la secundaria, digamos el último también”, señaló.

Para los estudiantes, el día estuvo atravesado por emociones encontradas. Sabrina Peralta, de quinto segunda de la Escuela Mario Casale, confesó: “Primero bajoneada porque no dormí nada de los nervios, de la ansiedad de presenciar todo este último año que me queda en la secundaria, porque luego se viene mucho más pesado para entrar a la universidad”. Contó que evalúa estudiar abogacía en la UNCuyo y que, más allá de las dificultades, siente que es un año clave. “Lo único bueno es sentirme que me voy a realizar, me voy a recibir de la secundaria, ya vamos a ver qué nos depara el futuro”, dijo.

El acompañamiento adulto en el UPD marca la diferencia

Melisa, compañera del mismo curso, fue clara: “El UPD depende, yo no soy mucho de eso, pero esto que han hecho para nosotros, los padres, los directores nuevos, ha sido lo mejor”. Para ella, el acompañamiento adulto marca la diferencia en una celebración que muchas veces genera polémica.

En definitiva, el UPD en Mendoza comenzó este año con un mensaje distinto: celebración sí, pero con responsabilidad, familias presentes y protocolos activos. Al menos en la Escuela Mario Casale de Las Heras, el último primer día arrancó con mate, desayuno compartido y la tranquilidad de que, esta vez, la fiesta y el cuidado pudieron ir de la mano.