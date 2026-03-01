UPD, un evento extracurricular que abre el debate: transgresión o trascendencia

Y sí, las cosas por su nombre, los desbordes y las hazañas son parte de estos ritos que buscan quedar en la memoria colectiva del grupo. Pero hay alternativas.

UPD1.jpg El UPD es un ritual que marca el comienzo del fin de una etapa de la adolescencia.

El desafío de acompañar en el UPD

Una opción posible es acompañar. Sin embargo, es muy difícil mantener el eje de proximidad y distancia en un territorio tan cargado de peso simbólico para los adolescentes. Más complejo aún, es lograr que se entienda que colaborar con los preparativos y gestiones relativas al evento, no es habilitar descontrol o transgresiones.

En este sentido, el acento debería estar puesto en establecer límites de modo claro y asertivo, para preservar la integridad de los hijos.

Una clave para resolver este dilema que preocupa a tantas familias, podría ser usar la creatividad. Sin embargo, a largo plazo, la educación basada en el diálogo y la reflexión, son la solución a todo tipo de encrucijada de estas características, ya sea presente o futura.

seguridad operativo upd.jpg Secuestros de alcohol en los operativos de Diversión Nocturna.

Entonces, ¿qué podemos hacer? Por una parte, recurrir a la creatividad, lo cual, implica establecer acuerdos para elaborar otra versión de este ritual de pasaje. Para cerrar una etapa junto a los pares, hay muchas opciones saludables: desde un encuentro al amanecer con un desayuno, durante el cual cada miembro del grupo puede contar una anécdota y llevar una carta de agradecimiento al grupo. También, se pueden hacer programas como ir: a un parque de aventuras, un paintball, una escalada o un trekking.

Libertad con responsabilidad

Por otra parte, si tenemos en cuenta de que los adolescentes buscan lo épico, podemos abrir el debate en tono reflexivo acerca de la disyuntiva: trasgresión o trascendencia. Hay una gran diferencia entre celebrar con la premisa de transgredir, lo cual puede traer aparejada una incidencia que empañe los recuerdos del grupo, o festejar, buscando la trascendencia, es decir, la perdurabilidad del acontecimiento asegurando que la identidad del grupo perdure.

¿Cómo lograrlo? Si queremos evitar que los sucesos históricos queden en el olvido construyendo sentido en el presente, tendríamos que habilitar la posibilidad de celebrar concretando con ellos alternativas que los comprometan a equilibrar el uso de la libertad con la responsabilidad. Esto, a mediano y largo plazo, los prepara para ejercitar sus derechos sin olvidar que ello trae consigo obligaciones.

El UPD es algo extracurricular que como familias debe interpelarnos, no para prohibir, sino para estar presentes. Es la oportunidad de transformar una amenaza, en el reto de pensar con ellos alternativas saludables y canalizar esa energía vital hacia algo significativo y trascendente. Sin duda, lo que marca la diferencia es el acompañamiento de los adultos, porque educar, es liderar a los hijos hacia la mejor versión de sí mismos.