Keanu Reeves avasalla con la película de samuráis más exitosa del mundo

HBO Max: de qué trata la película 47 Ronin

Basada en la película original japonesa de 1941 y en el relato más perdurable del antiguo Japón, nace la épica aventura fantástica de 47 Ronin.

Un grupo de samuráis cuyo líder es asesinado por un alto funcionario llamado Lord Kira busca venganza. A ellos se une el mestizo Kai, un paria en quien nadie confía excepto la hija del samurái muerto: Mika, de la que quedará prendado.

ronin2

Keanu Reeves lidera el reparto como Kai, un paria que se une a Oishi (Hiroyuki Sanada), el líder de los 47 samuráis marginados. Juntos buscan venganza contra el traicionero señor que mató a su amo y desterró a los de su especie.

El castigo para el resto es el de permanecer en el exilio despojados de su condición de samuráis, decretándose un año de luto tras el cual la princesa Mika (y dueña del corazón de Kai) deberá desposarse con Kira.

Por supuesto el objetivo será el de evitar dicha boda y cobrarse la venganza asesinando al futuro mandatario y a su bruja.

Para restaurar el honor en su patria, los guerreros se embarcan en una búsqueda que los desafía con una serie de pruebas que destruirían a los guerreros comunes.

HBO Max: reparto de la película 47 Ronin

Keanu Reeves

Hiroyuki Sanada

Ko Shibasaki

Tráiler de la película 47 Ronin