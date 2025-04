Otra vez Mateo Mendoza: los números del defensor goleador que tiene Godoy Cruz

El crecimiento exponencial que se vio para la temporada 2024 fue ostensible. También de la mano de Daniel Oldrá, Mendoza comenzó a pedir pista y el Gato lo entendió a la perfección. Para mitad de año, el zaguero central fue consolidándose como titular y, hacia fines de la temporada, marcó sus tres primeros goles en la máxima categoría del fútbol argentino (2 ante Banfield y 1 ante Instituto por la Liga Profesional 2024).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1679983703987224576?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1679983703987224576%7Ctwgr%5E3f21ebecb07103f6bbae762437b20d90acb335be%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.vavel.com%2Far%2Ffutbol-argentino%2F2023%2F07%2F15%2Fgodoy-cruz%2F1151065-mateo-mendoza-el-debut-en-casa-mas-queaprobado.html&partner=&hide_thread=false MILAGROSA SALVADA DEL TOMBA EN LA LÍNEA



Primero atajadón del Ruso Rodríguez, en el rebote definió Uvita Fernández y Mateo Mendoza salvó con sus dos piernas el gol de Defensa y Justicia. ¡Increíble!#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Tg3XLk5prp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 14, 2023

Pese a la transición de entrenadores, Mateo Mendoza ya no salió del equipo titular (salvo por alguna dolencia). Hoy es un estandarte en la zaga central del Tomba y, en menos de una semana (ante Grau y Luqueño), marcó sus dos primeros goles internacionales con el Expreso. Cinco en total son las anotaciones que lleva en su cuenta personal el defensor de apenas 20 años. Sin dudas, el juvenil oriundo de villa Obrera (San Juan) llegó para quedarse.

mateo mendoza copa sudamericana.jpeg Mateo Mendoza abrió el marcador ante Luqueño en el Malvinas Argentinas. Cristian Lozano/UNO.

Mateo Mendoza, tras marcar su segundo gol internacional con la camiseta de Godoy Cruz ante Sportivo Luqueño por Copa Sudamericana

En el encuentro ante Sportivo Luqueño en el Malvinas Argentinas, Mateo Mendoza abrió el marcador para el Tomba a los 29 minutos del primer tiempo. Sobre si es consciente de la importancia de su presente y la marca de tener dos goles internacionales en menos de una semana, el defensor confesó: "No, la verdad que no. Ha sido todo muy rápido, en menos de una semana, me tocó convertir y todavía no caigo".

Embed - Mateo Mendoza tras convertir ante Luqueño por Copa Sudamericana con Godoy Cruz

"Tuvimos una seguidilla dura, importante de partidos, como fue el debut de la Copa, después clásico a los días, ahora la clasificación en Sudamericana. Sabíamos que iba a ser un partido trabado, luchado, y por suerte supimos sacarlo adelante", agregó sobre el encuentro ante el elenco paraguayo, en el que también se dio el regreso del público de Godoy Cruz a las tribunas. "Sin público se siente aburrido, todo muy charlado. De todas maneras, si bien estábamos jugando sin público, siempre tuvimos el aliento y el apoyo de afuera"

Con el triunfo, Godoy Cruz quedó primero del Grupo D de Copa Sudamericana y, con la devolución de los 3 puntos del encuentro ante Talleres, quedó en zona de playoffs en la liga local. "Vamos a luchar por el torneo y por la Copa. Vamos a salir a ganar, como lo hemos hecho estos últimos partidos", acotó Mateo Mendoza sobre la doble competencia.